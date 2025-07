Tỉnh Tây Ninh áp dụng song song 2 bảng giá đất

Cụ thể, bảng giá các loại đất do UBND tỉnh Long An cũ ban hành sẽ tiếp tục được thực hiện trên địa bàn các địa phương thuộc tỉnh Long An cũ. Đồng thời, các địa phương thuộc tỉnh Tây Ninh cũ tiếp tục thực hiện bảng giá các loại đất do UBND tỉnh Tây Ninh cũ đã ban hành trước đó.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, việc áp dụng này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cũng như vấn đề tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến đất đai của cơ quan nhà nước được nhanh chóng, hiệu quả.

Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để áp dụng thống nhất từ ngày 1/1/2026.