Hàng chục nghìn tấn 'vàng trắng' của Việt Nam được Indonesia tích cực săn lùng: diện tích trồng hơn 900.000 ha, nước ta là ông trùm top 5 thế giới

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tháng 10/2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt gần 180 nghìn tấn, trị giá hơn 304 triệu USD. Tính chung 10 tháng năm 2025, xuất khẩu cao su của nước ta đạt 1,47 triệu tấn, trị giá 2,6 tỷ USD, giảm 4,6% về lượng, nhưng tăng 2,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá bình quân xuất khẩu cao su đạt 1.758 USD/tấn, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, cơ cấu thị trường đang chứng kiến cuộc "đổi ngôi" ngoạn mục khi dòng chảy thương mại dịch chuyển mạnh từ các thị trường xa về các nước láng giềng.

Trong đó, lượng cao su xuất khẩu sang thị trường Indonesia đạt 38.486 tấn, tăng tới 106% so với cùng kỳ năm 2024, kim ngạch cũng tăng hơn 92%. Thị trường này chiếm 2,6% thị phần, đứng thứ 4 trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Việt Nam.

Trái ngược với sự sôi động tại Đông Nam Á, các "pháo đài" xuất khẩu truyền thống của Việt Nam đang lung lay dữ dội. Ấn Độ - thị trường lớn thứ hai - ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng 42,2% về lượng trong 10 tháng qua, chỉ còn gần 66.000 tấn. Cùng chung xu hướng, thị trường Mỹ giảm sâu 56,2% chỉ riêng trong tháng 10.

Đáng lo ngại hơn cả là tín hiệu từ Trung Quốc, thị trường tiêu thụ tới 72,5% tổng lượng cao su của Việt Nam. Dù lũy kế 10 tháng vẫn tăng nhẹ, nhưng dữ liệu tháng 10 cho thấy sự "hụt hơi" rõ rệt khi lượng xuất khẩu sang đây giảm 19%. Tổng lượng nhập khẩu cao su (tự nhiên và tổng hợp) của Trung Quốc trong tháng 10 chỉ tăng khiêm tốn 1,2%.

Giới phân tích nhận định, nhu cầu từ nền kinh tế tỷ dân đang chịu áp lực kép. Một mặt, ngành xe điện Trung Quốc đang cuốn vào cuộc chiến giá khốc liệt, buộc các nhà sản xuất phải thắt chặt chi phí đầu vào.

Mặt khác, các vùng sản xuất chủ lực như Vân Nam, Hải Nam sắp bước vào mùa nghỉ cạo, dù hỗ trợ giá ngắn hạn nhưng cũng phản ánh sự chững lại của hoạt động sản xuất.

Dự báo trong ngắn hạn, xuất khẩu cao su của Việt Nam khó có thể bứt phá mạnh khi "đầu tàu" Trung Quốc giảm tốc. Trong bối cảnh đó, việc "lội ngược dòng" thành công tại thị trường Malaysia và Indonesia không chỉ là cứu cánh tạm thời về doanh số, mà còn là hướng đi chiến lược để ngành cao su giảm bớt sự phụ thuộc rủi ro vào một thị trường đơn lẻ.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng 10/2025, tổng lượng nhập khẩu cao su tự nhiên và tổng hợp (bao gồm cả mủ Latex) của Trung Quốc đạt 667.000 tấn, chỉ tăng nhẹ 1,2% so với mức 659.000 tấn trong cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 10 tháng năm 2025, tổng lượng cao su nhập khẩu của Trung Quốc đạt 6,7 triệu tấn, tăng 17% so với mức 5,7 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu trong tháng 9/2025 ước tính đạt 1,4 triệu tấn, giảm 1% so với tháng trước, nhưng tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu tháng 9/2025 đạt 1,274 triệu tấn, tăng 1,2% so với tháng trước, nhưng giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu ước tính tăng 2,3% lên 10,374 triệu tấn, trong khi tiêu thụ giảm 1,5% xuống 11,4 triệu tấn.

Ngoài ra, theo dự tính của Văn phòng Quản lý Nông nghiệp Thái Lan, sản lượng cao su tự nhiên của Thái Lan năm 2025 đạt 4,86 triệu tấn, tăng nhẹ so với năm 2024. Nguồn cung tăng, trong khi nhu cầu giảm, khiến cuộc đua thị phần giữa các nhà cung cấp trở cạnh tranh hơn.