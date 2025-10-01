Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng chục triệu tài xế chứng kiến sự thay đổi lớn từ hôm nay 1/10: Riêng 2 đối tượng này là ngoại lệ

01-10-2025 - 11:48 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Đường bộ Việt Nam đã ưu tiên gia hạn cho 2 nhóm đối tượng đến 31/12.

Hôm nay 1/10/2025 là ngày đánh đấu tất cả tài khoản thu phí của hàng triệu tài xế trên cả nước đã chuyển đổi sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam vừa phát đi thông cáo báo chí về việc lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, theo quy định tại Nghị định số 119/2024 của Chính phủ. 

Thời hạn mới dành cho doanh nghiệp vận tải và người nước ngoài là đến hết ngày 31/12/2025, thay vì trước 1/10/2025 như quy định chung.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 30/9:

Hàng chục triệu tài xế chứng kiến sự thay đổi lớn từ hôm nay 1/10: Riêng 2 đối tượng này là ngoại lệ- Ảnh 1.

 

Qua phản ánh của doanh nghiệp và người dân, Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận nhiều vướng mắc:

Hàng chục triệu tài xế chứng kiến sự thay đổi lớn từ hôm nay 1/10: Riêng 2 đối tượng này là ngoại lệ- Ảnh 2.

 

Để tránh ách tắc tại các trạm thu phí và đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định gia hạn thời gian chuyển đổi cho doanh nghiệp và người nước ngoài đến hết 31/12/2025

Trong thời gian này, doanh nghiệp vận tài và người nước ngoài được phép tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí hiện tại thay thế cho phương tiện thanh toán không tiền mặt, trong khi chờ hoàn thiện giải pháp kết nối phù hợp.

Ngược lại, đối với các tài xế thông thường, thời hạn vẫn giữ nguyên như Nghị định 119/2024: tất cả tài khoản thu phí phải chuyển đổi sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trước ngày 1/10/2025.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thu phí phối hợp chặt chẽ với VEC và các nhà đầu tư BOT để:

Chuẩn bị các kịch bản, phương án xử lý sự cố có thể xảy ra.

Bố trí thêm nhân sự trực tiếp tại trạm thu phí để hỗ trợ chủ phương tiện.

Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại và tổ chức trung gian thanh toán nhằm tháo gỡ khó khăn về phí dịch vụ, tốc độ xử lý và mở rộng các phương tiện thanh toán không tiền mặt cho doanh nghiệp.

Như vậy, quyết định gia hạn chỉ áp dụng cho doanh nghiệp và người nước ngoài, còn cá nhân vẫn phải tuân thủ mốc 1/10/2025. Đây là bước điều chỉnh quan trọng nhằm vừa đảm bảo lộ trình chuyển đổi, vừa tránh gây gián đoạn hoạt động vận tải đường bộ trong giai đoạn quá độ.

Theo Thái Hà

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết năm

Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết năm Nổi bật

Mưa dông dữ dội kéo dài ngày 30-9 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay

Mưa dông dữ dội kéo dài ngày 30-9 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay Nổi bật

Chính thức từ hôm nay (1/10), có thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN, người dân cần nắm rõ

Chính thức từ hôm nay (1/10), có thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN, người dân cần nắm rõ

11:24 , 01/10/2025
Chỉ 4 ngày nữa, Nhà hát Ngọc Trai gần 13.000 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư sẽ chính thức khởi công

Chỉ 4 ngày nữa, Nhà hát Ngọc Trai gần 13.000 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư sẽ chính thức khởi công

11:15 , 01/10/2025
Khu du lịch đón gần 3 triệu khách mỗi năm thông báo dừng hoạt động leo núi, dã ngoại do ảnh hưởng mưa bão

Khu du lịch đón gần 3 triệu khách mỗi năm thông báo dừng hoạt động leo núi, dã ngoại do ảnh hưởng mưa bão

10:45 , 01/10/2025
Tập đoàn thuộc top 10 thế giới "bơm lực" cho ngành kinh tế 100 tỷ USD của Việt Nam

Tập đoàn thuộc top 10 thế giới "bơm lực" cho ngành kinh tế 100 tỷ USD của Việt Nam

10:16 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên