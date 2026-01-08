Hàng công nghệ thắng lớn khi “lên sàn”

Chiến lược tận dụng thế mạnh của xu hướng mua thương mại điện tử cùng nỗ lực nâng cao trải nghiệm khách hàng mua online đã giúp Hoàng Hà Mobile ghi nhận tăng trưởng ấn tượng trên Lazada.

Với lợi thế người dùng đông đảo, hệ sinh thái hỗ trợ bán hàng hoàn chỉnh và khả năng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, thương mại điện tử đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của ngành hàng công nghệ. Khai thác hiệu quả các thế mạnh này, Hoàng Hà Mobile đạt mức tăng trưởng lên đến 325% trong các kỳ mega sale so với ngày thường, đồng thời hai năm liên tiếp (2024–2025) nằm trong nhóm nhà bán hàng công nghệ bán chạy nhất trên Lazada.

Cơ hội tăng trưởng mới cho ngành hàng công nghệ

Là một trong những chuỗi bán lẻ công nghệ lâu năm tại Việt Nam, Hoàng Hà Mobile xây dựng vị thế với các tiêu chí cốt lõi: giá cạnh tranh, sản phẩm chính hãng và dịch vụ minh bạch. Bên cạnh các dòng sản phẩm phổ thông, doanh nghiệp còn chủ động khai thác phân khúc ngách dành cho nhóm khách hàng đam mê công nghệ, gaming, yêu cầu cấu hình cao, qua đó tạo khác biệt rõ rệt trên thị trường.

Với tư duy đa dạng sản phẩm và đa kênh bán, Hoàng Hà Mobile bắt đầu kinh doanh trên Lazada từ 5 năm trước và xem đây là một phần trong chiến lược tăng trưởng dài hạn. Theo chị Hoàng Minh Tâm, trưởng phòng Marketing Hoàng Hà Mobile, Lazada không chỉ là kênh bán hàng bổ trợ mà còn là nền tảng tăng trưởng chiến lược, giúp doanh nghiệp tiếp cận tệp khách hàng lớn, tận dụng dữ liệu, công cụ marketing và hệ sinh thái vận hành để tối ưu giá bán, ưu đãi và trải nghiệm người mua. Các chiến dịch quy mô lớn cùng uy tín của nền tảng cũng phù hợp với định vị “giá cạnh tranh – hàng chính hãng”, hỗ trợ mở rộng doanh số và nhận diện thương hiệu bền vững.

Tuy nhiên, mua sắm công nghệ trực tuyến vẫn tồn tại rào cản tâm lý khi sản phẩm có giá trị cao, chính sách bảo hành phức tạp và khách hàng quen với trải nghiệm trực tiếp. Để giải quyết, Hoàng Hà Mobile đồng bộ toàn bộ chính sách giữa cửa hàng vật lý và gian hàng trên Lazada, đảm bảo quyền lợi tương đương về bảo hành, đổi trả và hậu mãi. Song song đó, hoạt động livestream được đẩy mạnh nhằm tạo trải nghiệm tư vấn gần gũi như tại cửa hàng, giúp khách hàng so sánh sản phẩm và giải đáp thắc mắc theo thời gian thực.

Việc xây dựng gian hàng chính hãng trên sàn cũng góp phần hạn chế rủi ro về nguồn gốc sản phẩm, giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm với chi phí hợp lý mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Tối ưu vận hành, lấy dịch vụ làm lợi thế cạnh tranh

Trong bối cảnh TMĐT phát triển nhanh, Hoàng Hà Mobile chủ động ứng dụng các công cụ AI từ Lazada để rút ngắn thời gian xây dựng gian hàng, tối ưu hình ảnh, nội dung và đảm bảo thông tin sản phẩm rõ ràng, đồng nhất, dễ tiếp cận với khách hàng mới.

Trên môi trường trực tuyến, nơi khách hàng không thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm thì dịch vụ minh bạch trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững. Doanh nghiệp ưu tiên phản hồi nhanh, công khai và có trách nhiệm với mọi đánh giá, khiếu nại; sẵn sàng đổi trả, bảo hành hoặc hoàn tiền khi phát sinh sự cố. Các phản hồi tiêu cực được xem là dữ liệu cải thiện quy trình bán hàng và hậu mãi, góp phần chuyển đổi khách hàng khiếu nại thành khách hàng trung thành.

Trong các giai đoạn cao điểm như 9.9, 11.11 hay 12.12, Hoàng Hà Mobile khai thác hiệu quả lưu lượng truy cập lớn, công cụ quảng cáo của Lazada để mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt tại các tỉnh thành chưa có cửa hàng vật lý. Các chương trình khuyến mãi nội sàn như sale chớp nhoáng, trợ giá, freeship toàn sàn tác động trực tiếp đến quyết định mua sắm, trong khi việc đồng bộ tốt kế hoạch giao vận với Lazada giúp đảm bảo trải nghiệm ổn định ngay cả khi đơn hàng tăng đột biến.

Nhờ đó, trong chiến dịch 9.9, tỷ lệ khách hàng mới và khách hàng trung thành của gian hàng tăng khoảng 150% so với các giai đoạn trước. Đến 12.12, mức tăng trưởng đạt khoảng 325%, cho thấy niềm tin và thói quen mua sắm đã hình thành rõ rệt. Lưu lượng truy cập gian hàng trong đợt 12.12 cũng tăng thêm 30–40% so với 9.9.

Từ cú hích tăng trưởng đến chiến lược dài hạn

Những kết quả đạt được phản ánh sự chuyển biến rõ rệt về nhận diện thương hiệu, uy tín gian hàng và tần suất quay lại mua sắm của khách hàng trên TMĐT. Thương mại điện tử không còn chỉ là kênh mở rộng doanh số, mà đang trở thành nền tảng xây dựng mối quan hệ dài hạn với người tiêu dùng trong kỷ nguyên số.

Tận dụng đà tăng trưởng, Hoàng Hà Mobile mạnh dạn đưa mô hình máy cũ chính hãng lên Lazada. Các sản phẩm được thu mua qua chương trình thu cũ đổi mới, kiểm tra và phân loại kỹ lưỡng trước khi bán, đồng thời áp dụng chính sách bảo hành, đổi trả tương đương mua tại cửa hàng. Mô hình này giúp người tiêu dùng tiếp cận các dòng flagship với chi phí hợp lý, phù hợp xu hướng tiêu dùng thông minh, đồng thời gia tăng tần suất ghé thăm và giá trị đơn hàng cho gian hàng.

Trong thời gian tới, Hoàng Hà Mobile tiếp tục mở rộng hoạt động TMĐT theo hướng nâng cao trải nghiệm và giá trị dài hạn, thông qua livestream định kỳ, combo sản phẩm – dịch vụ và các gói hậu mãi mở rộng. Dịp Tết, doanh nghiệp triển khai loạt chương trình khuyến mãi lớn từ 15/1 đến 10/2 trên Lazada với ưu đãi đến 50%, voucher 8% nhằm thu hút khách hàng mới và kích thích nhu cầu mua sắm đầu năm, song song với việc tối ưu dữ liệu và vận hành để thúc đẩy hành vi mua sắm lặp lại.

Đại diện Lazada nhận định ngành hàng công nghệ đang là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của TMĐT, khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên mua sắm chính hãng, giá minh bạch và trải nghiệm thuận tiện. Thành công của Hoàng Hà Mobile cho thấy sự kết hợp giữa hạ tầng TMĐT và chiến lược dịch vụ bài bản đang mở ra hướng đi bền vững cho các thương hiệu công nghệ trong tương lai gần.