Hãng hàng không giá rẻ có nguy cơ giải thể lập tức chỉ trong vài giờ, hành khách đã đặt vé hoảng loạn, lo sợ mắc kẹt tại sân bay

Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines đang đứng trước nguy cơ có thể ngừng hoạt động lập tức trong thời gian rất ngắn, thậm chí chỉ trong vài giờ, làm dấy lên lo ngại hàng loạt hành khách có thể bị mắc kẹt tại các sân bay trên khắp nước Mỹ.

Theo các nguồn tin tài chính, Spirit Airlines có thể bị giải thể bất cứ lúc nào nếu các chủ nợ quyết định chấm dứt hoạt động và tiến hành thanh lý tài sản. Trong trường hợp này, hãng có thể “biến mất qua đêm” tương tự nhiều hãng hàng không từng phá sản trước đó.

Trước đó, Spirit đã hai lần nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chapter 11 bankruptcy trong giai đoạn từ tháng 11/2024 đến tháng 8/2025 và hiện vẫn đang trong quá trình tái cấu trúc. Kế hoạch tồn tại của hãng dựa trên giả định giá nhiên liệu ổn định và tỷ lệ lấp đầy chuyến bay duy trì ở mức 80%, với kỳ vọng thoát khỏi khủng hoảng vào đầu mùa hè.

Tuy nhiên, tình hình thực tế diễn biến xấu hơn dự kiến.

Sau căng thẳng liên quan đến xung đột với Iran, giá nhiên liệu máy bay tại nhiều thành phố lớn như New York, Houston, Chicago và Los Angeles đã gần như tăng gấp đôi. Trong khi đó, tỷ lệ lấp đầy chuyến bay của hãng chỉ đạt khoảng 74% trong quý tài chính gần nhất.

Áp lực chi phí tăng cao cùng nhu cầu sụt giảm khiến các chủ nợ ngày càng lo ngại về khả năng tồn tại lâu dài của hãng. Nếu quyết định thanh lý được đưa ra, toàn bộ hoạt động bay có thể dừng lại ngay lập tức.

Hiện tại, Spirit Airlines vẫn khẳng định hoạt động bay diễn ra bình thường và tiếp tục phục vụ hành khách. Tuy nhiên, việc không có mốc thời gian cụ thể về nguy cơ giải thể khiến nhiều người rơi vào trạng thái bất an.

Những hành khách đã đặt vé trong thời gian tới có thể đối mặt nguy cơ bị hủy chuyến đột ngột mà không có phương án thay thế. Trong trường hợp xấu, các hãng hàng không khác có thể cung cấp “vé cứu trợ” với giá ưu đãi một chiều để giúp hành khách đến được điểm đến. Tuy vậy, không có cách nào đảm bảo tất cả khách của Spirit đều có thể mua được các vé này.

Các chuyên gia khuyến cáo hành khách nên chủ động chuẩn bị phương án dự phòng trong những ngày tới, phòng trường hợp hãng bất ngờ dừng hoạt động.

Trong nỗ lực cứu vãn tình hình, các nghiệp đoàn phi công và tiếp viên đã chấp nhận nhiều nhượng bộ trong thời gian qua. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh gia tăng và chi phí vận hành leo thang vẫn đẩy hãng vào tình thế nguy hiểm.

Báo cáo từ JPMorgan Chase cho thấy nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức 4,6 USD (khoảng 121.000 đồng), biên lợi nhuận hoạt động của Spirit trong năm tài chính 2026 có thể giảm từ âm 7% xuống âm 20%.

Ngoài ra, sự cạnh tranh cũng trở nên gay gắt khi các đối thủ mở rộng mạng bay trùng lặp. JetBlue Airways và Frontier Airlines hiện có mức độ trùng điểm đến với Spirit lần lượt là 21% và 32%.

Tình hình tài chính của hãng cũng liên tục xấu đi. Tháng 12/2024, Spirit từng dự báo sẽ đạt lợi nhuận ròng 252 triệu USD trong năm tài chính tiếp theo. Tuy nhiên, đến tháng 8/2025, hãng báo lỗ tới 257 triệu USD chỉ trong giai đoạn từ 13/3 đến cuối tháng 6.

Đáng chú ý, Spirit vừa thoát khỏi lần phá sản đầu tiên vào ngày 13/3 thì ngay sau đó lại tiếp tục nộp đơn xin bảo hộ phá sản lần hai trước khi công bố khoản lỗ gần 260 triệu USD (khoảng 6,8 nghìn tỷ đồng).

Sự lao dốc này đánh dấu cú rơi mạnh của một hãng từng hoạt động hiệu quả với biên lợi nhuận cao. Giống nhiều hãng hàng không khác, Spirit bắt đầu gặp khó khăn từ đại dịch COVID-19 nhưng không thể phục hồi do thay đổi trong thói quen tiêu dùng và áp lực cạnh tranh.

Việc thiếu các đường bay quốc tế cũng khiến hãng mất đi nguồn khách cao cấp, trong khi nguồn cung chuyến bay nội địa tăng mạnh lại kéo giá vé xuống thấp.

Một yếu tố khác ảnh hưởng lớn là thương vụ sáp nhập trị giá 3,8 tỷ USD với JetBlue bị chặn vào tháng 1/2024, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ kiện và một thẩm phán liên bang phán quyết thương vụ này có thể gây hạn chế cạnh tranh và làm tăng giá vé.

Trên mạng xã hội, nhiều hành khách bày tỏ lo lắng về nguy cơ bị mắc kẹt. Một số người chia sẻ trải nghiệm không tốt với hãng, trong khi số khác lại tiếc nuối nếu Spirit thực sự biến mất.

Trong bối cảnh hiện tại, tương lai của Spirit Airlines vẫn chưa rõ ràng, và quyết định từ các chủ nợ có thể đến bất cứ lúc nào.

Nguồn: Daily Mail