Hãng hàng không Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vừa thực hiện một chuyến bay đặc biệt tới New York

Tối 21/9, tại nhà hát BAM Howard Gilman Opera House ở New York, chương trình nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” diễn ra với sự tham dự của hơn 2.000 khách mời, gồm quan chức Liên Hợp Quốc, đại diện Hoa Kỳ, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ, nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương.

Là những nhà tài trợ chính, Sovico và Vietjet đồng hành cùng chương trình. Vietjet đã vận chuyển an toàn các nghệ sĩ, hàng tấn nhạc cụ và trang thiết bị biểu diễn từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, góp phần đưa nghệ thuật Việt Nam đến với khán giả quốc tế.

Theo thông tin từ Vietjet, chương trình có sự tham gia của đạo diễn Tony Bùi, NSND Bùi Công Duy, Nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội.

Thông qua điện ảnh và âm nhạc, chương trình kể câu chuyện về một Việt Nam giàu bản sắc, yêu chuộng hòa bình, năng động và hội nhập. Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cũng nhấn mạnh vai trò của âm nhạc trong việc đưa con người đến gần nhau hơn.

Vietjet đã góp 1 phần không nhỏ để một chương trình nghệ thuật quy mô lớn có thể diễn ra tại một sân khấu quốc tế, việc đưa cả đoàn nghệ sĩ, nhạc cụ và thiết bị biểu diễn từ Việt Nam sang Mỹ. Cùng với mạng lưới hàng không, hãng đã góp phần đưa nghệ sĩ, sản phẩm văn hóa và những câu chuyện về Việt Nam tới các thị trường quốc tế.

Sự kiện tại New York diễn ra trong thời điểm bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Sovico và Vietjet, cũng có loạt hoạt động tại thành phố này.

Ngày 21/9, bà Thảo tham dự lễ rung chuông mở phiên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Tại đây, bà trao đổi với lãnh đạo NYSE về khả năng kết nối thị trường vốn Việt Nam và Mỹ, cơ hội đưa doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quốc tế cũng như các tiêu chuẩn niêm yết.

Nếu NYSE đại diện cho một không gian kết nối về tài chính và đầu tư, thì sân khấu BAM lại là một không gian kết nối về văn hóa. Hai hoạt động diễn ra trong cùng một thành phố, trong cùng chuỗi sự kiện đối ngoại của Việt Nam, cho thấy phạm vi kết nối mà các doanh nghiệp Việt Nam tham gia không chỉ nằm ở thương mại hay hàng không.

Sovico và UNESCO đã có quá trình hợp tác từ năm 2020, trong đó có các chương trình liên quan đến Thành phố Sáng tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, cũng như phát triển các không gian sáng tạo.

Nhiều năm là đối tác của UNESCO, Liên Hợp Quốc, Vietjet đồng hành cùng các hoạt động bảo tồn di sản, phát triển văn hóa, giáo dục và lan tỏa các giá trị nhân văn. Thông qua mạng lưới hàng không, Vietjet tiếp tục đưa con người, nghệ thuật và văn hóa Việt Nam đến với thế giới.

Chương trình góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân và hiểu biết giữa Việt Nam với quốc tế, khẳng định vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong kết nối các quốc gia vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Ảnh: Vietjet