Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng nằm sàn chiều 25/8

Ngay khi bắt đầu giao dịch phiên chiều 25/8, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục giảm sâu thêm so với sáng nay.

Cập nhật đến 13h45, nhóm cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh với hàng loạt mã giảm kịch biên độ như OCB, MSB, TPB, VPB, VIB. Đây cũng là những mã dẫn đầu tăng giá trong 4 phiên giao dịch đầu tuần trước.

Nhiều cổ phiếu trên UPCoM cũng giảm mạnh như KLB (-8%), NVB (-7,8%), ABB (-7,6%),…

Các cổ phiếu sáng nay giao dịch trong sắc xanh lá nhẹ như TCB, LPB, VCB,…đến phiên chiều cũng đã quay đầu ngập trong sắc đỏ. Trong đó, TCB của Techcombank có thời điểm giảm hơn 3%, VCB của Vietcombank giảm hơn 1%,…

Cổ phiếu ngân hàng đang điều chỉnh mạnh sau thời gian nổi sóng tăng trước đó. Tuần trước (18-22/8), bất chấp phiên rực lửa cuối tuần, nhiều mã vẫn ghi nhận mức tăng trên 10% trong tuần như TPB (+11%), OCB (+12%), MSB (+13,6%), VPB (+15,6%), VIB (+16%). Đặc biệt, LPB của LPBank tăng tới 20% trong tuần trước.

Về động thái của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng cổ phiếu VPB của VPBank trong phiên hôm nay. Tính đến 13h45, khối ngoại đã bán ròng hơn 10 triệu cổ phiếu VPB, giá trị gần 400 tỷ đồng. Trước đó, khối ngoại cũng đã bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng trong tuần 18-22/8 đối với VPB.

Trong khi đó, hiện khối ngoại đang mua ròng hơn 4 triệu cổ phiếu MBB, 3 triệu cổ phiếu SHB,…



