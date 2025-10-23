Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

23-10-2025 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

Hàng loạt cổ phiếu tăng tốc đón sóng KQKD quý 3, một mã HOSE "tím lịm" 5 phiên sau khi báo lãi tăng bằng lần

Không ít doanh nghiệp báo lãi tăng bằng lần, trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền và kéo giá cổ phiếu bứt phá mạnh mẽ.

Trong bối cảnh thị trường chung biến động mạnh với các nhịp tăng giảm liên tiếp, dòng tiền lại đang tìm thấy “điểm sáng” ở nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 tích cực. Mùa báo cáo tài chính vừa khởi động nhưng nhiều mã đã “tăng tốc” mạnh mẽ nhờ kỳ vọng lợi nhuận đột biến. Không ít doanh nghiệp báo lãi tăng bằng lần, trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền và kéo giá cổ phiếu bứt phá mạnh mẽ.

Trên sàn HoSE, cổ phiếu SVC của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) là cái tên gây chú ý nhất khi liên tục tăng kịch trần 5 phiên liền, đưa thị giá vọt lên 27.900 đồng/cp – mức cao nhất trong hơn 2 năm qua. Đáng nói, đà tăng “bốc đầu” của SVC diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 364 tỷ đồng, tăng gần 5.800% so với cùng kỳ năm trước. Đây không chỉ là mức tăng kỷ lục mà còn là quý có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của Savico.

Hàng loạt cổ phiếu tăng tốc đón sóng KQKD quý 3, một mã HOSE "tím lịm" 5 phiên sau khi báo lãi tăng bằng lần- Ảnh 1.

Theo lý giải của doanh nghiệp, kết quả vượt trội đến từ sự phục hồi của thị trường ô tô, mạng lưới phân phối mở rộng. Tuy nhiên, động lực chính cho cú “bứt tốc” lợi nhuận đến từ mảng tài chính, khi doanh thu tài chính trong quý đạt 669 tỷ đồng, cao gấp 33 lần  so với con số 20 tỷ đồng của quý 3/2024. Trong đó, hơn 537 tỷ đồng là lãi từ  bán các khoản đầu tư  .

Không chỉ riêng SVC, cổ phiếu NT2 của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 cũng “nổi sóng” trước kỳ vọng kết quả kinh doanh khả quan. Phiên 22/10, NT2 bứt phá mạnh 6,5% lên mốc 22.750 đồng/cp sau khi công bố doanh thu thuần quý 3 đạt 1.928 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng – cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm, NT2 ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.436 tỷ đồng, tăng 31%, lợi nhuận sau thuế đạt 577 tỷ đồng, cao gấp 69 lần so với chỉ hơn 8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024.

Tương tự, cổ phiếu HT1 của CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên cũng “bốc đầu” kịch trần trong phiên 22/10, đánh dấu chuỗi 3 phiên tăng điểm liên tiếp và đưa thị giá lên 20.100 đồng/cp, vùng giá cao nhất trong 3,5 năm.

Cú tăng tốc này đến sau khi Vicem Hà Tiên công bố doanh thu quý 3 đạt 1.867 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 86 tỷ đồng, tăng tới 280%. Sự khởi sắc của ngành vật liệu xây dựng nhờ nhu cầu từ đầu tư công và thị trường bất động sản hồi phục đang tạo ra cú hích mạnh cho nhóm cổ phiếu xi măng.

Không nằm ngoài làn sóng này, cổ phiếu HLC của CTCP Than Hà Lầm cũng ghi nhận chuỗi 3 phiên tăng mạnh liên tiếp, trong đó có 2 phiên tăng kịch trần. Thị giá hiện đạt 14.300 đồng/cp, mức cao nhất trong hơn 3 năm. Doanh nghiệp báo lãi trước thuế quý 3 đạt 91 tỷ đồng, tăng tới 539% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục rung lắc, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, dòng tiền đang có xu hướng tìm đến những cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 khả quan như một “điểm tựa” trong ngắn hạn. ﻿

Hiện giới đầu tư kỳ vọng “sóng KQKD quý 3” sẽ tiếp tục là động lực nâng đỡ thị trường trong ngắn hạn, đặc biệt với nhóm doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rủi ro khi tâm lý hưng phấn có thể khiến nhà đầu tư mua đuổi ở vùng giá cao, thời điểm mà biên độ dao động lớn và áp lực chốt lời luôn tiềm ẩn.

Mặt khác, bên cạnh những kết quả tích cực đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, không ít khoản lãi đột biến đến từ các khoản thu tài chính, chuyển nhượng, hoàn nhập dự phòng hoặc lợi nhuận bất thường. Do đó, nhà đầu tư phải đọc kỹ báo cáo, phân tích cơ cấu lợi nhuận để nhận diện đâu là tăng trưởng bền vững và đâu chỉ là “cú hích ngắn hạn”.﻿

Mai Chi

