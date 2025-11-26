Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàng loạt công ty bất động sản bị xử phạt

26-11-2025 - 21:14 PM | Thị trường chứng khoán

5 công ty bất động sản bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền 545 triệu đồng

Ngày 26-11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 5 công ty bất động sản, với tổng số tiền phạt 545 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Lucky House bị phạt 175 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin sai lệch trong báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ từ 31-12-2022 đến 30-6-2023 và thông tin công bố tình hình sử dụng vốn của công ty có liên quan đến mua trái phiếu trước hạn không khớp với báo cáo tài chính.

Hàng loạt công ty bất động sản bị xử phạt- Ảnh 1.

Trong số các công ty bất động sản bị phạt có Novaland

Còn Công ty TNHH No Va Thảo Điền (Khu Chung cư Sunrise City North) bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố trong việc mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định.

Cũng với lỗi công bố thông tin không đúng thời hạn về các báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu, cơ quan chức nặng xử phạt Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) 92,5 triệu đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Dream City Villas và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Minh Tân cùng bị phạt 92,5 triệu đồng. Lý do, 2 công ty cũng không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật về các báo cáo tài chính của các năm trước, đồng thời không báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Theo S.Nhung

Người Lao Động

