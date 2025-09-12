Sau khi kết thúc đợt 1 xét tuyển đại học năm 2025, hàng loạt trường đại học trên cả nước (từ công lập đến tư thục) lần lượt thông báo tuyển bổ sung với hàng nghìn chỉ tiêu, trong đó nhiều trường top đầu, ngành hot với mức điểm chuẩn cao như Y Dược, Sư phạm.

Đơn cử, tại trường Đại học Y Hà Nội sau khoảng chục năm chưa từng tuyển bổ sung, năm nay đã đăng thông tin tuyển thêm 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội, dù đây là ngành mới mở. Trường xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 17 điểm.

Bên cạnh đó, loạt cơ sở giáo dục đào tạo nghành Y Dược nổi tiếng cũng ra thông báo xét tuyển bổ sung: trường Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển bổ sung 210 sinh viên các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển bổ sung 130 sinh viên cho 3 ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học. Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển thêm 33 chỉ tiêu ngành Y khoa với mức nhận hồ sơ từ 24,25 điểm.

Hàng loạt đại học top đầu, ngành 'hot' phải tuyển bổ sung thí sinh 2025. (Ảnh minh hoạ)

Với ngành "hot" bậc nhất năm nay là Sư phạm, nhiều trường cũng chưa đủ chỉ tiêu và tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM xét tuyển bổ sung 7 ngành (Công nghệ Giáo dục, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Nga, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Quốc tế học) với 230 chỉ tiêu.

Trường Đại học Quy Nhơn xét tuyển bổ sung 5 ngành Sư phạm: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý. Trường Đại học An Giang tuyển bổ sung tới 11 ngành Sư phạm. Trong đó, có ngành chỉ tuyển bổ sung 1 chỉ tiêu như Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử - Địa lí, Sư phạm Vật lí, Sư phạm Lịch sử. Ngành giáo dục Tiểu học tuyển bổ sung nhiều nhất 20 chỉ tiêu.

Ngoài ra, hàng loạt các trường top đầu về Kinh tế, Kỹ thuật cũng ra thông báo tuyển bổ sung từ hàng trăm đến hàng nghìn chỉ tiêu: Học viện Ngân hàng, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Công Thương TP.HCM, Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM, Đại học Công nghiệp Hà Nội,...

Theo ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh trường Đại học Công Thương TP.HCM, ba nguyên nhân chính dẫn đến việc hàng loạt đại học top đầu, ngành hot phải tuyển bổ sung thí sinh 2025.

Trước hết, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay tăng, nhiều trường còn mở thêm ngành mới, trong khi số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển lại không tăng tương ứng. Bên cạnh đó, gần 850.000 hồ sơ đăng ký trên hệ thống của Bộ GD&ĐT không chỉ dành cho đại học mà còn bao gồm lượng lớn thí sinh xét tuyển vào khoảng 400 trường cao đẳng.

Nguyên nhân cuối cùng theo ông Sơn đến từ áp lực học phí và chi phí sinh hoạt. Ngày nay, nhiều thí sinh lựa chọn con đường học nghề hoặc học cao đẳng để tiết kiệm, rút ngắn thời gian ra trường và sớm có việc làm.

Chuyên gia tuyển sinh một trường đại học phía Bắc chỉ ra nguyên nhân khác, do nhiều trường đại học không tuân thủ kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, ra thông báo tuyển bổ sung một số ngành ngay trong thời gian thí sinh đang xác nhận nhập học với mức điểm sàn hấp dẫn. Lúc này sẽ sinh ra một số lượng lớn thí sinh không xác nhận nhập học đợt 1 để tham gia xét tuyển bổ sung.

"Điều này dẫn đến việc một số ngành của nhà trường dù số lượng thí sinh trúng tuyển cao hơn chỉ tiêu nhưng xác nhận nhập học lại không đạt, buộc các trường mở thêm đợt phải xét bổ sung" , vị này nhấn mạnh.



