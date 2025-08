Hàng loạt khách Tây buộc phải ở lại Hội An 48 tiếng để trải nghiệm dịch vụ nhận lấy món đồ có 1 không 2 tại Việt Nam

Du khách khi đến với Việt Nam ngoài việc thăm thú những danh lam thắng cảnh hay những cảnh đẹp, ăn uống những món đặc sản thì mua sắm quần áo cũng là một trong những việc mà các vị khách Tây hay làm. Đặc biệt hơn việc may luôn một bộ quần áo hoàn toàn mới vừa với vóc dáng của mình cũng là những trải nghiệm đặc biệt của các du khách.

Khách Tây hài lòng trước bộ trang phục được may đo riêng

Tại Hội An, Đà Nẵng có một tiệm may trang phục có nhiều khách Tây ghé thăm đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng. Tiệm may trang phục này có tên Two Ladies Tailor thường được biết đến với cái tên Hai Cô Gái, tiệm hút nhiều khách Tây đến để may suit và váy dạ hội. Bên cạnh đó, tiệm còn may những bộ trang phục mặc thường ngày.

Bởi vì vóc dáng của các khách Tây thường cao to nên khi mặc những bộ suit vừa vặn với cơ thể lại tôn lên vóc dáng của họ. Ngoài những khách nam đến may suite thì còn có những khách nữ đến may váy dạ hội. Thông thường, chất liệu may váy dạ hội được nhiều du khách lựa chọn nhất là lụa. Những bộ trang phục được may vừa với vóc dáng của du khách đã khiến cho tiệm may ngày càng được nhiều khách nước ngoài biết đến hơn. Dạo một vòng trang mạng xã hội chính thức của tiệm, rất nhiều video về du khách nước ngoài để may trang phục.

Nhiều khách Tây ghé tiệm may Hai Cô Gái

Tiệm may cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng Việt. Sau khi họ xem các video thử đồ của khách Tây thì họ đã để lại nhiều bình luận xuýt xoa về những bộ trang phục lẫn vóc dáng của các du khách khi mặc trang phục. Một điều khác khiến dân mạng đặc biệt chú ý đó chính là trình độ tiếng Anh của các nghệ nhân, họ có thể giao tiếp với các khách Tây thì khả năng ngôn ngữ của họ không phải dạng vừa.

- Phải nói là có dáng cao mặc đẹp thật.

- Sao thấy ai mặc cũng đẹp vậy ta.

- Phải nói là các nghệ nhân tay nghề đỉnh thật.

- Không biết giá như nào nhưng đẹp thì vài triệu đồng vẫn ok.

- Ông nào nhìn cũng như tổng tài.

Đặc biệt, những du khách trong video được xưởng may đăng tải đều có biểu cảm hào hứng và thích thú, một số du khách còn không tiếc lời khen ngợi cho tiệm. Một số du khách thậm chí còn để lại nhiều bình luận review chất lượng tại tiệm trên Tripadvisor rằng, họ dự định đặt may vài bộ để mang về nước nhưng do các nghệ nhân tại đây tay nghề quá đỉnh và chăm sóc khách hàng rất tốt nên họ quyết định đặt may thêm: "Sau đó, chúng tôi đã đặt thêm 8 bộ vest, 4 chiếc quần vest kiểu ống loe, một vài áo sơ mi, hai chiếc áo khoác cho chồng tôi, hai chiếc áo khoác cho tôi, một vài chân váy, áo sơ mi và váy liền. Đến lần thử đồ thứ hai, tôi ấn tượng đến mức đặt thêm hai chiếc áo khoác, hai chiếc váy dạ hội, một vài bộ đồ linen có thể phối hợp linh hoạt và nhiều món khác nữa!".

Đánh giá của du khách cho tiệm may

Two Ladies Tailor là một tiệm may gia đình ở Hội An, tại địa chỉ 77 Trần Hưng Đạo. Theo một số nguồn tham khảo về giá may đo ở Hội An, giá một bộ suit có thể dao động từ 2.000.000 đồng cho đến 5.000.000 đồng tùy thuộc vào chất liệu vải và độ phức tạp của thiết kế. Để biết thêm chi tiết thì du khách có thể trực tiếp gọi đến hotline để được các nhân viên tư vấn.

Có thể thấy, du lịch Việt Nam đối với các khách Tây nay đã có thêm nhiều trải nghiệm mới lạ hơn. Với thời gian hoàn thiện nhanh chóng, giá cả hợp lý và chất lượng đảm bảo, nhiều du khách đánh giá đây là một dịch vụ đáng trải nghiệm khi đến Việt Nam. Những bộ suit, váy dạ hội hay sơ mi lụa được may vừa vặn, mang tính cá nhân hóa cao không chỉ đáp ứng nhu cầu thời trang mà còn là món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn từ chuyến đi.

Nguồn: @two_ladies_tailor