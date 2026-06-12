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Hàng loạt người bị trừ tiền trong tài khoản vì ChatGPT, nghi lộ thông tin thẻ

| | Tài chính quốc tế

Gần đây, tại Hàn Quốc liên tiếp xảy ra các vụ thanh toán trái phép liên quan đến dịch vụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT. Đến nay, số trường hợp nghi là nạn nhân đã vượt quá 800 vụ.

Anh Lee, một nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc, cho biết ngày 3/6 bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo thẻ ghi nợ của mình bị trừ 299.000 won (khoảng 5 triệu đồng) để thanh toán dịch vụ ChatGPT Pro, dù chưa từng sử dụng nền tảng này.

"Tôi chưa từng nhập số thẻ vào ChatGPT, vậy mà đột nhiên lại phát sinh giao dịch. Tôi thực sự rất sợ vì lo rằng điều tương tự có thể xảy ra với những thẻ khác của mình", anh Lee nói.

Theo ghi nhận, trong tháng này, tại Hàn Quốc đã có 1.368 giao dịch thanh toán gói ChatGPT Pro với tổng giá trị khoảng 400 triệu won (khoảng 6,9 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Trong số đó, có 858 giao dịch với tổng số tiền khoảng 250 triệu won (khoảng 4,3 tỷ đồng) được xác định là các trường hợp nghi ngờ thanh toán gian lận.

Các khoản thanh toán được thực hiện thông qua 9 công ty thẻ lớn của Hàn Quốc, bao gồm Lotte Card, NH Nonghyup Card và KB Kookmin Card.

Theo giới chuyên gia, để hoàn tất giao dịch, người thực hiện cần nhập số thẻ, thời hạn hiệu lực, ngày sinh và hai chữ số đầu của mật khẩu thẻ. Điều này làm dấy lên nghi vấn thông tin thẻ của người dùng đã bị đánh cắp và sử dụng trái phép.

Ông Hwang Seok-jin, giáo sư tại Trường Cao học An ninh Thông tin Quốc tế thuộc Đại học Dongguk, nhận định thủ phạm có thể sử dụng các dữ liệu này để xác minh thẻ còn hiệu lực hay không trước khi thực hiện giao dịch.

"Chúng có thể kiểm tra xem số thẻ có hợp lệ hay không. Sau khi thanh toán thành công, các tài khoản hoặc dịch vụ cũng có thể được gom lại thành các gói và bán kiếm lời", ông Hwang phân tích.

Liên quan đến vụ việc, OpenAI, đơn vị vận hành ChatGPT, cho biết các khoản thanh toán không phải do hệ thống tự động thu phí người dùng.

"Chúng tôi xác nhận thông tin thẻ bị đánh cắp đã bị sử dụng trái phép. Các phương thức thanh toán liên quan đã được vô hiệu hóa", OpenAI cho biết.

Trong khi đó, NICE Information & Telecommunication, đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử cho OpenAI tại Hàn Quốc, cho biết đã hủy khoảng 700 giao dịch nghi ngờ gian lận và đang tiếp tục xác minh các trường hợp còn lại.

Công ty này cũng thông báo tạm thời dừng việc đăng ký thẻ mới và các giao dịch phát sinh bổ sung, đồng thời sẽ triển khai thêm bước xác thực danh tính bằng điện thoại di động nhằm tăng cường bảo mật.

Nguồn: SBS

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Theo Phạm Trang

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
ChatGPT

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