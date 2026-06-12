Tịch thu 8,5 kg vàng bạc, 10 căn nhà đất và loạt tài sản giá trị vượt xa thu nhập của kỹ sư trưởng ngành xây dựng đường bộ

Cục Chống Tham nhũng bang Telangana (ACB) của Ấn Độ cho biết đã xác định khối tài sản khổng lồ trị giá 17,94 crore rupee (tương đương khoảng 54 tỷ VNĐ) của một kỹ sư ngành xây dựng.

Đối tượng bị điều tra là Jarupla Mohan Naik, kỹ sư trưởng thuộc Sở Đường bộ và Xây dựng của bang. Cơ quan chức năng đã chính thức vào cuộc điều tra việc sở hữu tài sản không giải trình được nguồn gốc đối với viên chức này.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp văn phòng, nhà riêng của Naik cùng 15 địa điểm liên quan đến người thân, cộng sự và các cá nhân nghi đứng tên hộ tài sản cho ông này.

Theo ACB, vụ án được khởi tố sau khi cơ quan điều tra phát hiện kỹ sư này bị cáo buộc sở hữu khối tài sản vượt xa nguồn thu nhập hợp pháp trong thời gian công tác, thông qua các hành vi tham nhũng và phương thức mờ ám trong suốt thời gian tại nhiệm. Vụ việc được xử lý theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 1988 của Ấn Độ, đã được sửa đổi vào năm 2018.

Theo thông cáo chính thức, các nhà điều tra đã thu hồi nhiều tài liệu liên quan đến bất động sản. Các tài sản này bao gồm 19,38 mẫu đất nông nghiệp trị giá khoảng 8,29 triệu rupee (khoảng 2,5 tỷ VNĐ). Nghi phạm còn sở hữu 7 căn hộ cao cấp có giá trị khoảng 73,4 triệu rupee (hơn 22 tỷ VNĐ).

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện một căn biệt thự ba tầng tại Mayapur trị giá khoảng 25 triệu rupee (khoảng 7,6 tỷ VNĐ) và một căn nhà mới xây tại Kukatpally ước tính khoảng 6,21 triệu rupee (khoảng 1,9 tỷ VNĐ).

Cơ quan điều tra đặc biệt lưu ý giá thị trường thực tế của các bất động sản này chắc chắn còn cao hơn gấp nhiều lần so với giá trị kê khai trên giấy tờ.

Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng phát hiện 5,5 triệu rupee tiền mặt, tương đương khoảng 1,65 tỷ đồng, cùng số dư ngân hàng khoảng 14,4 triệu rupee (hơn 4,3 tỷ VNĐ).

Ngoài ra, ACB còn xác định số vàng trang sức nặng khoảng 2,5 kg, trị giá khoảng 20 triệu rupee (khoảng 6 tỷ VNĐ), cùng 6 kg bạc trang sức trị giá khoảng 360.000 rupee (hơn 108 triệu VNĐ).

Chưa dừng lại ở đó, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều tài sản khác bao gồm đồ dùng gia đình cao cấp trị giá 12,6 triệu rupee (khoảng 3,8 tỷ VNĐ), hai chiếc xe hơi trị giá 2,5 triệu rupee (khoảng 760 triệu VNĐ) cùng các thiết bị công nghệ gồm 9 điện thoại di động và 4 máy tính xách tay trị giá 1,12 triệu rupee (khoảng 340 triệu VNĐ).

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị tài sản đã được xác định là 179.462.617 rupee (tương đương hơn 54,6 tỷ VNĐ). Cơ quan chức năng cho biết đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và quá trình xác minh các tài sản khác vẫn đang được tiến hành.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục khám xét, kỹ sư trưởng Mohan Naik sẽ bị bắt và điều tra.

Theo Finacial Express