Cộng đồng người hâm mộ thể thao điện tử (Esports) tại Việt Nam chuẩn bị đón nhận một sự kiện mang tính lịch sử khi giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Hàn Quốc đổ bộ đến Hà Nội.

Chương trình mang tên 2026 LCK Team Roadshow – KIWOOM DRX Homefront diễn ra trong ba ngày liên tiếp từ ngày 08/05 đến ngày 10/05/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Đây là lần đầu tiên hệ thống giải đấu LCK quyết định đưa các trận đấu chính thức ra khỏi biên giới Hàn Quốc để đến với khán giả Việt Nam, hứa hẹn mang lại không khí thi đấu đẳng cấp thế giới.

Nội dung trọng tâm của sự kiện xoay quanh đội tuyển chủ nhà KIWOOM DRX cùng hai đội tuyển khách mời danh tiếng là Gen.G Esports và Hanwha Life Esports.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) sẽ là nơi diễn ra các trận đấu Liên Minh Huyền Thoại đỉnh cao trong 3 ngày tới đây.

Theo kế hoạch đã công bố, các đội tuyển tham gia vào những trận thi đấu đỉnh cao theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp của giải LCK. Ngày đầu tiên của sự kiện chứng kiến màn so tài giữa KIWOOM DRX và Gen.G Esports. Đến ngày cuối cùng, đội chủ nhà KIWOOM DRX tiếp tục có trận đấu đối đầu với Hanwha Life Esports.

Xen kẽ giữa các trận đấu là những buổi giao lưu trực tiếp giúp người hâm mộ có cơ hội gặp gỡ và ký tặng cùng các tuyển thủ quốc tế.

Một trong những nhân vật thu hút sự chú ý lớn từ dư luận là tuyển thủ Trần Bảo Minh, nghệ danh LazyFeel. Anh là đại diện người Việt Nam duy nhất đang thi đấu trong hệ thống LCK dưới màu áo KIWOOM DRX.

Chia sẻ trước thềm trận đấu, LazyFeel bày tỏ niềm vui khi được thi đấu tại giải đấu danh giá này. Tuy còn gặp trở ngại về rào cản ngôn ngữ, đặc biệt là kỹ năng tiếng Anh chưa tốt, nhưng anh khẳng định sự quyết tâm theo đuổi đam mê sẽ giúp bản thân vượt qua khó khăn.

LazyFeel (đứng ở giữa) là đại diện duy nhất của thể thao điện tử Việt Nam thi đấu trong đội hình của đội tuyền Liên Minh Huyền Thoại tầm cỡ quốc tế.

Đứng sau quyết định đưa giải đấu về Việt Nam, ông Mai Như Ngọc, đại diện TV360 cho biết, hành trình của LazyFeel đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đơn vị này.

Với vị thế là ứng dụng truyền hình hàng đầu sở hữu 13 triệu người dùng thường xuyên, TV360 mong muốn biến Việt Nam thành một trung tâm kết nối các loại hình giải trí đỉnh cao. Theo ông Như Ngọc, thể thao điện tử là lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa mà đơn vị đang hướng tới.

Việc tổ chức sự kiện lần này không chỉ phục vụ cộng đồng người hâm mộ đông đảo, mà còn là khởi đầu cho kế hoạch mang thêm nhiều giải đấu Liên Minh Huyền Thoại quốc tế khác về phục vụ khán giả trong nước.

Ông Mai Như Ngọc (đừng đầu từ trái qua phải) khẳng định, TV360 sẽ nỗ lực để mang đến cho khán giả Việt những giải đấu Liên Minh Huyền Hoại hấp dẫn.

Đại diện đội tuyển Esports, ông Can Yang, CEO của DRX đánh giá rất cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Ông nhận định, sự hiện diện của một thế hệ trẻ năng động và đam mê thể thao điện tử là lý do chính để phía Hàn Quốc lựa chọn Hà Nội làm điểm dừng chân.

Các tuyển thủ Hàn Quốc cũng bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu từ phía người hâm mộ. Họ cho biết dù trước đây chỉ nhận được sự ủng hộ qua các nền tảng trực tuyến, nhưng khi đến tận nơi, sự cuồng nhiệt trực tiếp của khán giả Việt Nam tạo nên một ấn tượng khó quên và là nguồn động lực lớn cho cả đội.

Lịch trình trong 3 ngày diễn ra giải đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Bên cạnh các nội dung thi đấu chuyên môn, sự kiện còn dành riêng ngày 09/05 để tổ chức các hoạt động mang tính chất lễ hội và văn hóa. Chương trình văn nghệ buổi tối có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như JustaTee, Low G và nhóm nhạc TEMPEST.

Việc Việt Nam trở thành điểm dừng chân của LCK Team Roadshow không chỉ mang đến trải nghiệm trực tiếp cho người hâm mộ mà còn tạo tiền đề cho những hợp tác quốc tế sâu rộng hơn.

Đây là bước đi quan trọng trong việc khẳng định năng lực tổ chức và vị thế của Việt Nam trên bản đồ Esports toàn cầu, mở ra cơ hội sở hữu bản quyền các bộ môn thể thao và giải trí đẳng cấp thế giới trong tương lai.