Việt Nam đón tin vui từ châu Á

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 3 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu được 1.229 tấn ớt, kim ngạch đạt 3,0 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2025 tăng 44,8% về lượng và 1,9% về giá trị.

Châu Á tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với 1.003 tấn, tương ứng 81,6%.

Trước đó trong năm 2025, Việt Nam xuất khẩu được 2.968 tấn ớt, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 10,0 triệu USD. So với năm 2024 lượng xuất khẩu giảm 71,6%, kim ngạch giảm 60,2%. Các thị trường xuất khẩu chính bao gồm: Lào đạt 1.145 tấn, chiếm 38,6% thị phần, tiếp theo là Mỹ đạt 552 tấn. Như vậy sau thời gian sụt giảm, xuất khẩu ớt đã dần phục hồi và mang về tin vui kể từ đầu năm đến nay.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ớt là loại gia vị được ưa chuộng nhất trong nhóm rau củ và mang lại giá trị kinh tế cao. Trung Quốc và Hàn Quốc đặc biệt chuộng ớt Việt nhờ hương vị cay thơm đặc trưng, vượt trội so với sản phẩm cùng loại của nhiều quốc gia khác, trong bối cảnh ớt là nguyên liệu quan trọng trong các món ăn như lẩu và kim chi.

Giá ớt xuất khẩu biến động mạnh theo mùa vụ, chất lượng và nhu cầu thị trường. Ở thời điểm bình thường, giá dao động khoảng 45.000-65.000 đồng một kg. Tuy nhiên, khi nguồn cung khan hiếm, giá có thể tăng mạnh. Cuối năm 2025, giá ớt trong nước và phục vụ xuất khẩu có thời điểm lên tới 120.000-150.000 đồng một kg, do thương lái tăng mua để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu.

Tại Việt Nam, Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều vùng trồng ớt lớn, diện tích lên đến hàng ngàn ha, tạo thu nhập ổn định cho người nông dân. Cây ớt ở Đồng Tháp và đặc biệt là ở huyện Thanh Bình được coi là "vựa ớt lớn nhất miền Tây". Các xã vùng cù lao và các xã vùng ven sông Tiền là những khu vực tập trung nhiều diện tích trồng ớt. Sản lượng ớt tươi hơn 22.500 tấn/năm. Theo thống kê, diện tích trồng ớt ở tỉnh Đồng Tháp hiện có gần 2.000 ha/năm, năng suất bình quân hơn 10 tấn/ha.

Bên cạnh đó, một "thủ phủ" ớt khác của Việt Nam ở phía Bắc là tỉnh Lạng Sơn. Tại địa phương này, cây ớt được trồng chủ yếu ở các huyện: Chi Lăng, Lộc Bình, Hữu Lũng, Văn Quan... Các giống ớt truyền thống trước đây đã được thay bằng giống ớt cao sản, năng suất bình quân đạt khoảng 300 đến 500 kg/sào.

Đà tăng trưởng mạnh ngay trong tháng đầu năm 2026 là tín hiệu tích cực cho toàn ngành. Nếu duy trì được ổn định vùng nguyên liệu, kiểm soát tốt chất lượng và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, ngành hàng ớt có cơ sở để gia tăng giá trị xuất khẩu, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế trong nhóm gia vị xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy trong ớt có chứa một số hoạt chất như Capsicain. Đây là một alkaloid chiếm tỷ lệ khoảng 0,05-2%. Bác sĩ Vũ cho hay, Capsaicin có tác dụng kích thích não bộ sản xuất ra chất Endorphin (chất Morphin nội sinh) có đặc tính như những thuốc giảm đau, đặc biệt có ích cho những bệnh nhân bị viêm khớp mạn tính và các bệnh ung thư.

Ớt còn có tác dụng giúp máu lưu thông tốt, tránh được tình trạng đông vón tiểu cầu dễ gây tai biến tim mạch. Ngoài ra, ớt cũng có tác dụng ngăn ngừa tình trạng huyết áp tăng cao.