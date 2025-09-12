Hàng loạt phụ huynh, học sinh ở Hà Nội bị xử phạt do vi phạm giao thông

Ngày 12-9, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng công an các xã, phường đồng loạt ra quân thực hiện Kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh, kéo dài từ ngày 12-9 đến ngày 14-10.

CSGT và lực lượng Công an xã đồng loạt triển khai kế hoạch, sáng ngày 12-9. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo đó, trên lĩnh vực đường bộ, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi như điều khiển xe không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; chạy dàn hàng ngang; đi ngược chiều trên đường một chiều; lạng lách, đánh võng; giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; dừng, đỗ xe, để xe dưới lòng đường, vỉa hè trái quy định.



Công an TP Hà Nội còn thành lập các tổ "đặc biệt" tập trung xử lý tại các tuyến đường và khu vực quanh các cổng trường học nhằm xử lý triệt để tình trạng học sinh, sinh viên và phụ huynh vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ.

Trung tá Trương Quang Mạnh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9, cho biết thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong tình hình mới, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm an toàn giao thông, trong đó tập trung chủ yếu vào học sinh và phụ huynh có hành vi vi phạm thuộc các nhóm lỗi điển hình như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách. Đặc biệt, lực lượng chức năng tập trung xác minh, xử lý các trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.

Phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo thống kê ban đầu, chỉ trong tuần từ 5 đến 11-9, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý 2.754 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 653 phương tiện, tước giấy phép lái xe 64 trường hợp, trừ điểm giấy phép 477 trường hợp. Lực lượng chức năng cũng xử lý 58 trường hợp học sinh vi phạm, tạm giữ 40 phương tiện.

Ngay trong ngày đầu tiên ra quân, ngày 12-9, CSGT đã xử lý, xử phạt hàng loạt trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông của phụ huynh và học sinh như: không đội mũ bảo hiểm cho con ngồi sau, học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi....

Nhiều học sinh vi phạm bị xử lý. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo nhà trường cần coi giáo dục an toàn giao thông là nội dung trọng tâm trong rèn luyện học sinh; phụ huynh phải gương mẫu, chấp hành nghiêm luật, không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện; chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong quản lý, giám sát, nhắc nhở.

Đối với những trường hợp không chấp hành hiệu lệnh giao thông, cố tình phóng nhanh, lạng lách vượt qua chốt kiểm soát, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và lực lượng thi hành nhiệm vụ, CSGT sẽ sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi hình, sau đó xác minh xử lý theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo các trường hợp vi phạm về địa phương, nơi cư trú, nhà trường và gia đình để phối hợp cùng quản lý, tuyệt đối không để những hành vi vi phạm trên tái diễn.