Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt phụ huynh TP.HCM xôn xao về khoản tiền gần 700.000 đồng được "trả lại": Thực hư ra sao?

18-11-2025 - 09:55 AM | Xã hội

Nhiều phụ huynh bàn tán về số tiền này.

Ngày 14/11, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi và học sinh trên địa bàn.

Theo nghị quyết, những người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại TPHCM và chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách BHYT khác sẽ được ngân sách thành phố chi trả 100% mức đóng BHYT. Nhóm đối tượng này có hơn 530.000 người.

Đối với học sinh, bao gồm học sinh các trường phổ thông và học viên hệ giáo dục thường xuyên bậc THCS, THPT tại cả trường công lập và ngoài công lập, nghị quyết quy định hỗ trợ 50% mức đóng BHYT học sinh.

Khi cộng với mức hỗ trợ 50% từ chính sách chung của Trung ương, mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 100% phí BHYT. Có khoảng hơn 2 triệu học sinh thuộc diện được thụ hưởng chính sách này.

Trên nhiều diễn đàn, phụ huynh hồ hởi chia sẻ, nhưng cũng có hàng loạt thắc mắc: “Nếu tôi đã đóng BHYT đầu năm cho con thì có được hoàn tiền không?”, “Tiền sẽ trả qua trường hay qua BHXH?”. Bên cạnh đó cũng có thắc mắc chính sách hỗ trợ 100% mức BHYT này áp dụng cho toàn bộ học sinh hay chỉ dành cho học sinh có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM?

Hàng loạt phụ huynh TP.HCM xôn xao về khoản tiền gần 700.000 đồng được "trả lại": Thực hư ra sao?- Ảnh 1.

Trên nhiều diễn đàn, phụ huynh hồ hởi chia sẻ, nhưng cũng có hàng loạt thắc mắc

Trả lời vấn đề này, BHXH TP.HCM cho biết: theo nghị quyết vừa được thông qua, khi thẻ BHYT hiện tại của học sinh hết giá trị, ngân sách TP sẽ chi trả để cấp thẻ mới. BHXH TPHCM chưa nhận bất kỳ khoản tiền hay danh sách nào từ các trường liên quan đến BHYT học sinh năm 2026.

Vì vậy, việc hoàn trả hay xử lý khoản thu trước đó của nhà trường (nếu có) thì đề nghị phụ huynh liên hệ nhà trường để được giải quyết. Thẻ BHYT của học sinh hiện tại có giá trị đến hết năm 2025. Từ ngày 1-1-2026, khi các trường lập danh sách tham gia BHYT cho học sinh, ngân sách trung ương và TP sẽ chi trả 100% mức đóng theo nghị quyết.

Theo BHXH TP.HCM, nghị quyết quy định tất cả học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM đều được hưởng chính sách hỗ trợ này.

Trước đó, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó từ 1/7/2025, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ 30% lên tối thiểu 50%. 

Mức đóng bảo hiểm y tế cho một học sinh, sinh viên trong một năm là: 4,5% × 2.340.000 × 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm. Với mức hỗ trợ mới tối thiểu 50% từ ngân sách nhà nước, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa 631.800 đồng/năm. So với mức đóng trước đây, học sinh, sinh viên được giảm thêm 252.720 đồng/năm.

Theo Hiểu Đan

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ Nổi bật

Miền Bắc mưa rét đỉnh điểm

Miền Bắc mưa rét đỉnh điểm Nổi bật

Chủ tịch thành phố Huế làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chủ tịch thành phố Huế làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

09:45 , 18/11/2025
Bắt khẩn cấp Đinh Văn Khoa sinh năm 1995

Bắt khẩn cấp Đinh Văn Khoa sinh năm 1995

09:26 , 18/11/2025
Thủ đoạn 'thổi' vốn điều lệ từ 32 tỷ lên gần 1.000 tỷ đồng của Shark Thuỷ

Thủ đoạn 'thổi' vốn điều lệ từ 32 tỷ lên gần 1.000 tỷ đồng của Shark Thuỷ

07:53 , 18/11/2025
Truy tìm đối tượng Phạm Văn Toại SN 1990

Truy tìm đối tượng Phạm Văn Toại SN 1990

06:59 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên