Hàng loạt trường Đại học cảnh báo khẩn tới tất cả phụ huynh và sinh viên

Gần đây, nhiều trường đại học liên tiếp phát đi cảnh báo về các hành vi giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký và danh tính cán bộ nhà trường nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên và phụ huynh. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý tin tưởng và thiếu kiểm chứng thông tin của người học.

Giả mạo thông báo học bổng, cán bộ trường để chiếm đoạt tiền

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, hai trường hợp lừa đảo nghiêm trọng đã được ghi nhận gần đây. Trong đó, các đối tượng giả danh giảng viên, nhân viên nhà trường để thu tiền “mua đồng phục” hoặc “đóng quỹ lớp”. Một số khác còn gửi thông báo học bổng du học giả mạo để chiếm đoạt tài sản.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường cảnh báo thông tin giả mạo. Ảnh: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Đáng chú ý, có sinh viên nhận được thông báo giả mạo về học bổng giao lưu quốc tế tại Trung Quốc, trong đó yêu cầu nạn nhân sao kê hàng tỉ đồng để chứng minh tài chính. Nhà trường khẳng định rõ ràng: không hề có bất kỳ chương trình giao lưu quốc tế hay học bổng nào như vậy.

Không chỉ một trường bị ảnh hưởng. Trước đó, Trường Đại học Điện lực cũng phát hiện nhiều văn bản giả mạo có chữ ký, con dấu của nhà trường, thậm chí giả mạo cả thông báo của Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những văn bản này được gửi kèm theo thông tin sai lệch về các chương trình du học, trao đổi sinh viên, khiến nhiều sinh viên suýt sập bẫy.

Văn bản giả mạo thông báo Trường đại học Điện lực. Ảnh: Trường đại học Điện lực

Cảnh báo và khuyến nghị từ cơ quan chức năng

Từ các vụ việc trên, nhà trường và cơ quan chức năng khuyến cáo sinh viên, học viên và phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền cho các đối tượng, tài khoản không được xác thực.

Các khuyến nghị cụ thể bao gồm:

Ngoài ra:

Không tham gia các nhóm học tập, nhóm lớp do người lạ tạo.

Theo dõi thường xuyên thông báo từ cơ quan báo chí, cơ quan quản lý để nhận diện thủ đoạn mới.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, chủ động báo cho công an hoặc đơn vị quản lý để được xác minh và xử lý.

Chia sẻ thông tin cảnh báo với bạn bè, người thân để cùng phòng ngừa, góp phần ngăn chặn tội phạm mạng trong cộng đồng.

Các chuyên gia nhận định, việc giả mạo thông tin trong lĩnh vực giáo dục đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt vào đầu hoặc giữa học kỳ – thời điểm sinh viên dễ bị tác động bởi các thông báo học bổng, phí đóng mới hoặc các cơ hội du học hấp dẫn.

Sự việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thông tin và kỹ năng nhận diện lừa đảo số trong cộng đồng sinh viên – nhóm đối tượng dễ bị tội phạm công nghệ nhắm tới.

Cơ quan công an khuyến cáo: mọi trường hợp phát hiện hành vi giả mạo, lừa đảo trực tuyến liên quan đến các trường đại học cần tố giác ngay để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

