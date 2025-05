Hàng loạt xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang có thông báo số 29/TB-PC08-XL về danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông từ ngày 10/05/2025 đến hết ngày 20/5/2025, được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát. Tổng cộng 76 phương tiện đã vi phạm.

Về hành vi “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”, cảnh sát giao thông An Giang ghi nhận 41 phương tiện vi phạm.

Về hành “Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định” 34 phương tiện đã vi phạm tại địa điểm Km 55+450 Quốc lộ 91, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Về hành vi “Đi không đúng phần đường quy định”, 1 phương tiện đã vi phạm tại địa điểm Km 61, Quốc lộ 91, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi vi phạm có nơi cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn: Long Xuyên, Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Tân Châu đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 91, Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để giải quyết; nơi cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn: Châu Đốc, An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn đến Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú, địa chỉ: Số 02, Quốc lộ 91, thuộc tổ 23, ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để giải quyết.

Nếu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi vi phạm ở ngoài tỉnh An Giang, việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang để giải quyết vụ việc vi phạm, thì đến Phòng Cảnh sát giao thông nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật.

Quá thời hạn 20 ngày, kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang để giải quyết vụ việc hoặc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc của Phòng Cảnh sát giao thông nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở thì Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang sẽ thực hiện như sau:

- Đối với phương tiện giao thông có quy định phải đăng kiểm: Gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan Đăng kiểm, cơ quan đăng ký xe, cập nhật trạng thái đã gửi thông báo cảnh báo trên cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính.

- Đối với phương tiện giao thông là xe mô tô, xe gắn máy: Gửi thông báo đến Công an cấp xã nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở. Công an cấp xã có trách nhiệm chuyển thông báo đến cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính và yêu cầu họ thực hiện theo thông báo vi phạm.

(Theo Cổng TTĐT Công an An Giang)