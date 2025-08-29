Hạng mục 24.000 tấn của Việt Nam thiết lập kỷ lục ngành xây dựng thế giới: Doanh nghiệp nào thực hiện?

Ngày 28/8/2025, Triển lãm Thành tựu đất nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (tại Đông Anh, Hà Nội). Công trình này được khánh thành vào ngày 19/8. Với quy mô lên tới 90 ha, Trung tâm Triển lãm Việt Nam được xếp vào Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được thi công thần tốc trong gần 10 tháng (kể từ 30/8/2024). Một trong những hạng mục quan trọng và thử thách nhất chính mái vòm bằng thép nặng 24.000 tấn. Theo ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Vingroup, mái vòm này chỉ cho phép sai số vài milimet và không có cơ hội làm lại. Đây là một bài toán cực khó.

Nhà triển lãm Kim Quy bao gồm 9 đại sảnh triển lãm, có diện tích từ 9.419m2 đến 10.478m2. Ảnh: VIC

Đơn vị được gửi gắm trọng trách đặc biệt để thực hiện hạng mục quan trọng này là Đại Dũng Group. Mái vòm nặng 24.000 tấn được thi công chỉ trong vòng 5 tháng. Mái vòm này mô phỏng mai rùa, với tiêu chuẩn thép ASTM, chịu gió bão cấp 12, động đất cấp 8, và sai số tối đa 3 mm.

Để giải bài toán mái vòm nặng 24.000 tấn, Đại Dũng Group đã huy động hơn 1.000 công nhân và kỹ sư chia ca làm việc 24/24. Trên công trường đại dự án, cẩu siêu trọng 500 tấn hoạt động liên tục, hơn 100.000 nút cầu thép và ốc vít cường độ cao được lắp ráp dưới sự kiểm soát của công nghệ quét laser 3D. Khi hoàn thiện, mái vòm này không chỉ đáp ứng yêu cầu khắt khe mà còn lập kỷ lục về kết cấu mái vòm thép lớn nhất thế giới.

Mái vòm nặng 24.000 tấn là một trong những hạng mục quan trọng nhất của Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh: VIC

Mới đây, chia sẻ với Đài Hà Nội về hạng mục mái vòm, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng, chia sẻ: "Phần mái vòm 24.000 tấn thép, Đại Dũng đã thực hiện sản xuất và lắp ráp trong vòng 5 tháng để kịp đưa vào triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước. Đây là niềm hạnh phúc đối với tôi sau khi thành tựu, thành quả đã đạt được".

Ông Trịnh Tiến Dũng cho biết thêm, 5 tháng thi công mái vòm là vào mùa lạnh của Hà Nội. Tuy nhiên, đội ngũ kỹ sư, công nhân đã không ngại mưa gió, các làm việc xuyên Tết Nguyên đán, thi công đúng tiến độ và còn sớm hơn tiến độ. "Chúng tôi đảm bảo rằng, những công trình như này sẽ trường tồn cùng với thời gian, cùng với dân tộc Việt Nam để phát triển và góp phần vào sự phát triển bền vững", Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng, chia sẻ.

Tập đoàn đứng sau thành công của mái vòm lớn nhất thế giới

Tập đoàn Đại Dũng là đơn vị thi công nhiều công trình nổi tiếng trong và ngoài nước. Ảnh: Đại Dũng

Tập đoàn Đại Dũng khởi nghiệp từ năm 1995 với 20 công nhân. Đến nay, Đại Dũng là một trong những doanh nghiệp kết cấu thép hàng đầu Việt Nam và khu vực. Doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ tổng thầu, thi công các công trình trọng điểm quốc gia và quốc tế, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ.

Trên thực tế, Tập đoàn Đại Dũng bắt đầu tạo bước ngoặt khi hợp tác với các đối tác lớn như Hazama (Nhật Bản), thực hiện những dự án Mabuchi Motor, Nissei Electric, cùng với hàng loạt công trình tại các khu chế xuất Linh Trung, Tân Thuận…

Tính đến nay, Tập đoàn Đại Dũng đã tham gia xây dựng hơn 2.500 công trình và xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia. Trong đó, có những thị trường 'khó tính' như Mỹ, châu Âu, Úc, Nhật Bản…, với sản lượng xuất khẩu trung bình 70.000 tấn mỗi năm.

Đặc biệt, một dấu ấn lớn của Đại Dũng là vào năm 2017. Cụ thể, dự án sân Lusail (Qatar), nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2022 gặp sự cố do nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ không thể hoàn thiện. Lúc bấy giờ, Tập đoàn Đại Dũng được mời vào "phút 89". Doanh nghiệp Việt đã vượt qua hàng loạt vòng thẩm định khắt khe để cung cấp 6.000 tấn thép cho sân Lusail cũng như toàn bộ 28.000 tấn cho sân Ras Abu Aboud (sân 974), công trình Lego khổng lồ không mối hàn, với sai số chỉ 2 mm. Kể từ đó, Đại Dũng được ghi danh trong danh sách nhà thầu của FIFA và nhiều tập đoàn xây dựng hàng đầu thế giới.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập vừa qua, Tập đoàn Đại Dũng cho biết hướng tới mốc doanh thu hơn 1 tỷ USD trước năm 2030. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện mô hình tài chính để bảo đảm nguồn vốn ổn định cho sản xuất và phát triển lâu dài.