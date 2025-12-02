Hàng ngàn người chạy bộ hưởng ứng dự án sức khỏe do NAPAS, Mastercard, Payoo tổ chức

"Bước chạy sống khỏe" là một trong chuỗi hoạt động của chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025" do NAPAS, Mastercard và Payoo khởi xướng, với mỗi kilomet chạy trực tiếp được quy đổi 20.100 đồng, mỗi kilomet chạy trực tuyến quy đổi 2.010 đồng nhằm hỗ trợ phụ nữ yếu thế tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Bắc Ninh được tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV miễn phí.

Đây là năm đầu tiên "Bước chạy sống khỏe" được tổ chức, nhằm mục tiêu tạo sân chơi kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng tinh thần thể thao và lan tỏa tinh thần nhân ái qua hoạt động thiện nguyện. NAPAS nổi tiếng với câu lạc bộ chạy bộ nội bộ rất sôi nổi, nhiều nhân sự thường xuyên tham gia các giải uy tín. Đồng thời NAPAS còn tổ chức ngày hội Family Run dành cho nhân viên, người thân, qua đó tăng gắn kết văn hóa doanh nghiệp. Trong khi đó, nhân viên của Mastercard tại Việt Nam nhiều năm tham gia các giải chạy, yêu thích lối sống năng động và tinh thần thể thao lành mạnh. Mặt khác, Payoo vừa xây dựng hoạt động chạy giữa các phòng ban vừa gắn bó với các nền tảng tổ chức và phân phối vé của giải chạy, nhằm hỗ trợ runner đăng ký giải, thanh toán vé thuận tiện và nhận ưu đãi khi tham gia các giải trên toàn quốc. Dựa trên những điểm chung về tinh thần yêu chạy và kinh nghiệm đồng hành, tổ chức 3 đơn vị thống nhất hiện thực hóa ý tưởng "Bước chạy sống khỏe" để bất kỳ ai cũng có thể trực tiếp tham gia đóng góp cho chương trình.

NAPAS, Mastercard và Payoo cùng hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh hơn

Khởi động từ giữa tháng 10 và kết thúc vào giữa tháng 11, hoạt động chạy bộ tại trường Đại Học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3.000 người tham gia, hoàn thành gần 12.000 km chạy bộ.

Hàng triệu bước chạy ý nghĩa của sinh viên Đại học Công Nghệ TP.HCM

Tại các điểm trường, bầu không khí bùng nổ với nguồn năng lượng tràn đầy sức trẻ từ các bạn sinh viên. Sự sôi động không chỉ đến từ âm thanh hô hào, mà còn bởi những câu chuyện từ các runner trẻ tuổi. Tài khoản Phạm Thành Khương - sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) - từng chia sẻ trên kênh TikTok của mình cảm xúc hồi hộp và quyết tâm trong ngày nhận BIB: "Đăng ký chạy thiện nguyện tại sự kiện chào tân. Tôi chạy đây! Tuy 5km có hơi dài nhưng không sao, tôi là sinh viên Bách Khoa, tôi có sức trẻ và nghị lực." Ngay hôm sau, Khương đăng tải video cập nhật kết quả về đích trong tiếng reo hò và sự cổ vũ nồng nhiệt từ bạn bè HUST: "Tôi làm được rồi! Hoàn thành cự ly 5km và đóng góp 100.000đ". Những chia sẻ giản dị nhưng chân thật ấy đã nhanh chóng nhận được hơn 1 triệu lượt xem, gần 70 nghìn lượt tương tác, góp phần lan tỏa hơn nữa hành trình "Bước chạy sống khỏe".

Phạm Thành Khương và các bạn trẻ Đại học Bách Khoa tự hào hoàn thành 5km

Tại Đại Học Công Nghệ TP.HCM, nhiều sinh viên dành thời gian viết ra những lời chúc yêu thương trên tấm thiệp gởi đến các chị em phụ nữ. Những lời nhắn gởi này sẽ được ban tổ chức thu thập và chuyển đến các chị em trong sự kiện tầm soát sắp tới.

Một "chân chạy" chia sẻ và kêu gọi người khác cùng tham gia chương trình

Nhìn lại hành trình hơn một tháng, có thể thấy "Bước chạy sống khỏe 2025" đã thực sự biến đam mê chạy bộ thành hành động thiết thực. Những con số ấn tượng từ hàng nghìn người tham gia, hàng trăm nghìn kilomet được đóng góp, phản ánh quy mô sự kiện và khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ và người dân cả nước. Chương trình Bước chạy sống khỏe cũng nhận được sự đồng hành từ các thương hiệu MEDiCARE, BE, AEON Citimart và rất nhiều đối tác đồng hành khác.