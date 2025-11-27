Hàng ngàn người dân Bắc Ninh sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa công bố danh mục hơn 3.400 căn nhà ở xã hội dành cho lực lượng lao động tại phường Nếnh, với mức giá khởi điểm từ 13 triệu đồng/m2. Đây là nguồn cung thuộc các phân khu CT1, CT2, CT3 và CT4 – những dự án nhà ở xã hội quy mô lớn đang được triển khai tại địa phương.

Tại phân khu CT1 và CT2, dự án được đầu tư trên diện tích hơn 32.000 m2, gồm hai khối nhà cao 20 tầng, bổ sung hệ thống sân vườn, giao thông nội khu, mảng xanh và các tiện ích phục vụ cư dân. Khoảng 256.000 m2 sàn được bố trí thành các căn hộ rộng từ 25 - 70 m2 cùng không gian sinh hoạt cộng đồng và khu để xe, dự kiến đáp ứng nơi ở cho khoảng 12.000 người.

Đợt tiếp nhận hồ sơ diễn ra từ 15/11 đến 15/12/2025. Tổng nguồn cung của hai lô này là gần 2.800 căn, trong đó hơn 2.400 căn chào bán. Đến nay, gần 2.400 căn đã có chủ, chỉ còn 90 căn chưa giao dịch và 338 căn dành cho thuê. Giá bán tại CT1 là 13,4 triệu đồng/m2, còn CT2 ở mức 14,5 triệu đồng/m2.

Đối với khu CT3 và CT4, dự án thứ hai được triển khai trên khu đất hơn 20.700 m², tiếp tục phát triển mô hình nhà ở xã hội cao tầng với hệ thống hạ tầng đồng bộ. Khu này được thiết kế để đáp ứng chỗ ở cho khoảng 8.000 cư dân.

Đợt tiếp nhận hồ sơ cũng diễn ra trong khung thời gian từ 15/11 đến 15/12/2025. Trong tổng số gần 1.160 căn được chào bán, thị trường đã hấp thụ hơn 1.000 căn; 120 căn còn lại đang chờ chủ sở hữu, bên cạnh 344 căn dành cho thuê. Giá bán tại hai lô này được xác định là 16,8 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động tại các khu công nghiệp ngày càng gia tăng, Bắc Ninh đã nổi lên như một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Hiện toàn tỉnh có 77 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với tổng diện tích khoảng 280 ha, dự kiến cung ứng khoảng 114.400 căn hộ.

Theo Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030 của Thủ tướng Chính phủ, Bắc Ninh được giao chỉ tiêu phát triển 147.100 căn hộ, chiếm hơn 14% tổng chỉ tiêu cả nước.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh Bắc Ninh, dự kiến đến hết năm 2025, toàn tỉnh hoàn thành gần 16.000 căn hộ nhà ở xã hội.



