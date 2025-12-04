Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng ngày, hơn 15 triệu giao dịch quét mã QR đi qua một hệ thống tại Việt Nam

04-12-2025 - 12:04 PM | Smart Money

Hàng ngày, hơn 15 triệu giao dịch quét mã QR đi qua một hệ thống tại Việt Nam

Theo NAPAS, ghi nhận trong những ngày đầu tháng 11/2025, lượng giao dịch QR trung bình đạt khoảng 15 triệu giao dịch/ngày – cho thấy QR đã trở thành thói quen thanh toán trong đời sống thường nhật.

Theo Ngân hàng Nhà nước, 9 tháng đầu năm 2025 thị trường ghi nhận 17,8 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt với tổng giá trị 260 triệu tỷ đồng. Quy mô này cho thấy thói quen thanh toán của người dân đã dịch chuyển khá rõ rệt khỏi tiền mặt, nhất là ở các hoạt động mua sắm hằng ngày và giao dịch giá trị nhỏ.

Trong số các phương thức thanh toán, QR code đang là điểm sáng nổi bật nhất. Tính đến hết tháng 9, toàn thị trường có 337 triệu giao dịch QR với giá trị 288.000 tỷ đồng, tăng 61,6% về số lượng và 150% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng này được đánh giá là hiếm có trong một dịch vụ đã đạt mức độ phổ cập cao, phản ánh sự hấp dẫn của phương thức thanh toán đơn giản, tiện dụng và phù hợp với nhiều nhóm người dùng.

Theo NAPAS, ghi nhận trong những ngày đầu tháng 11/2025, lượng giao dịch QR trung bình đạt khoảng 15 triệu giao dịch/ngày – cho thấy QR đã trở thành thói quen thanh toán trong đời sống thường nhật.

Sự tăng trưởng này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực xử lý của hạ tầng kỹ thuật đứng sau thị trường. Các tầng kết nối giữa ngân hàng, trung gian thanh toán và hệ thống chuyển mạch giữ vai trò bảo đảm giao dịch được truyền – nhận – đối soát liên tục, nhất là trong các giai đoạn cao điểm. Số liệu vận hành ghi nhận của Napas có công suất xử lý tối đa khoảng 90 triệu giao dịch mỗi ngày, tương đương khoảng 5.000 giao dịch mỗi giây. Riêng trong năm 2025, hệ thống từng ghi nhận mức 45 triệu giao dịch/ngày và vẫn duy trì ổn định, cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh của thị trường.

Hàng ngày, hơn 15 triệu giao dịch quét mã QR đi qua một hệ thống tại Việt Nam - Ảnh 1.

Để giúp hình dung rõ hơn về quy mô xử lý của thị trường, có thể tham khảo phép quy đổi dựa trên dữ liệu dân số và mức độ tiếp cận tài chính hiện nay. Việt Nam có hơn 100 triệu dân, trong đó gần 87% người trưởng thành đã sở hữu tài khoản thanh toán theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước. Điều này tương đương khoảng 63–64 triệu người thực sự có khả năng thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt mỗi ngày.

Với mức cao điểm 45 triệu giao dịch/ngày ghi nhận trong năm 2025, nếu giả định mỗi người có tài khoản thực hiện một giao dịch trong 24 giờ, thì số giao dịch này tương đương khoảng 70% lượng người dùng có tài khoản.



Thanh Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo đến người dân hay quét mã QR chuyển tiền

Cảnh báo đến người dân hay quét mã QR chuyển tiền Nổi bật

Phát hiện thủ đoạn hoàn toàn mới, điều khiển máy ATM tự động nhả tiền

Phát hiện thủ đoạn hoàn toàn mới, điều khiển máy ATM tự động nhả tiền Nổi bật

Công an làm việc với cụ bà 80 tuổi: Bất ngờ "chốt lời" toàn bộ vàng, rồi mang 2 tỷ tiền mặt đến BIDV chuyển khoản

Công an làm việc với cụ bà 80 tuổi: Bất ngờ "chốt lời" toàn bộ vàng, rồi mang 2 tỷ tiền mặt đến BIDV chuyển khoản

11:21 , 04/12/2025
Bắc Ninh: Cụ bà đến ngân hàng chuyển 450 triệu đồng sau 2 tuần liên tục bị kẻ lừa đảo gọi điện đe dọa – Nhân viên TPBank thấy bất thường, lập tức báo công an

Bắc Ninh: Cụ bà đến ngân hàng chuyển 450 triệu đồng sau 2 tuần liên tục bị kẻ lừa đảo gọi điện đe dọa – Nhân viên TPBank thấy bất thường, lập tức báo công an

21:38 , 03/12/2025
Sau khi tham gia một nhóm Telegram, thanh niên sinh năm 2007 liền mở tài khoản để gửi tiết kiệm lãi suất cao: Công an mời lên làm việc gấp

Sau khi tham gia một nhóm Telegram, thanh niên sinh năm 2007 liền mở tài khoản để gửi tiết kiệm lãi suất cao: Công an mời lên làm việc gấp

16:51 , 03/12/2025
Người từng chuyển khoản cho Nguyễn Văn Cường sinh năm 1993 khẩn trương trình báo công an

Người từng chuyển khoản cho Nguyễn Văn Cường sinh năm 1993 khẩn trương trình báo công an

16:17 , 03/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên