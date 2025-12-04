Hàng ngày, hơn 15 triệu giao dịch quét mã QR đi qua một hệ thống tại Việt Nam

Theo Ngân hàng Nhà nước, 9 tháng đầu năm 2025 thị trường ghi nhận 17,8 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt với tổng giá trị 260 triệu tỷ đồng. Quy mô này cho thấy thói quen thanh toán của người dân đã dịch chuyển khá rõ rệt khỏi tiền mặt, nhất là ở các hoạt động mua sắm hằng ngày và giao dịch giá trị nhỏ.

Trong số các phương thức thanh toán, QR code đang là điểm sáng nổi bật nhất. Tính đến hết tháng 9, toàn thị trường có 337 triệu giao dịch QR với giá trị 288.000 tỷ đồng, tăng 61,6% về số lượng và 150% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng này được đánh giá là hiếm có trong một dịch vụ đã đạt mức độ phổ cập cao, phản ánh sự hấp dẫn của phương thức thanh toán đơn giản, tiện dụng và phù hợp với nhiều nhóm người dùng.

Theo NAPAS, ghi nhận trong những ngày đầu tháng 11/2025, lượng giao dịch QR trung bình đạt khoảng 15 triệu giao dịch/ngày – cho thấy QR đã trở thành thói quen thanh toán trong đời sống thường nhật.

Sự tăng trưởng này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực xử lý của hạ tầng kỹ thuật đứng sau thị trường. Các tầng kết nối giữa ngân hàng, trung gian thanh toán và hệ thống chuyển mạch giữ vai trò bảo đảm giao dịch được truyền – nhận – đối soát liên tục, nhất là trong các giai đoạn cao điểm. Số liệu vận hành ghi nhận của Napas có công suất xử lý tối đa khoảng 90 triệu giao dịch mỗi ngày, tương đương khoảng 5.000 giao dịch mỗi giây. Riêng trong năm 2025, hệ thống từng ghi nhận mức 45 triệu giao dịch/ngày và vẫn duy trì ổn định, cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh của thị trường.

Để giúp hình dung rõ hơn về quy mô xử lý của thị trường, có thể tham khảo phép quy đổi dựa trên dữ liệu dân số và mức độ tiếp cận tài chính hiện nay. Việt Nam có hơn 100 triệu dân, trong đó gần 87% người trưởng thành đã sở hữu tài khoản thanh toán theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước. Điều này tương đương khoảng 63–64 triệu người thực sự có khả năng thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt mỗi ngày.

Với mức cao điểm 45 triệu giao dịch/ngày ghi nhận trong năm 2025, nếu giả định mỗi người có tài khoản thực hiện một giao dịch trong 24 giờ, thì số giao dịch này tương đương khoảng 70% lượng người dùng có tài khoản.





