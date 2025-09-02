Hàng nghìn tấn hàng của Việt Nam vừa đổ bộ Campuchia với giá đắt đỏ: xuất khẩu tăng hơn 400%, thu về 6 tỷ USD vượt xa kế hoạch đầu năm

Tính đến hết tháng 7, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt 39,68 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Cà phê tiếp tục là điểm sáng vượt trội, trở thành mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất khi mang về 6 tỷ USD, tương đương 1,1 triệu tấn, tăng 7,6% về sản lượng và tăng mạnh 65,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Con số này đã vượt tổng giá trị xuất khẩu cà phê cả năm 2024 (5,48 tỷ USD).

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 7 tháng đạt 5.672 USD/tấn, tăng 53,4%.

3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam gồm: Đức (chiếm 15,3% thị phần, giá trị xuất khẩu tăng gấp 2,1 lần), Italy (chiếm 7,6%, tăng 47,4%), Tây Ban Nha (chiếm 7,5%, tăng 67%).

Đáng chú ý, Campuchia là một trong những thị trường tích cực mua cà phê của nước ta trong những tháng gần đây. Cụ thể, trong tháng 7, quốc gia này đã tăng mua tới 406% về lượng và 460% về kim ngạch. Lũy kế 7 tháng, Campuchia tăng mua 78% về lượng và 114% về kim ngạch.

Giá xuất khẩu bình quân đạt 4.428 USD/tấn, tăng mạnh hơn 20% so với cùng kỳ.

Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, nguồn cung hạn chế, chính sách thiếu ổn định của các nước nhập khẩu cà phê trên thế giới (như Mỹ) và lực mua từ các quỹ đầu tư cao đã đẩy giá cà phê tăng.

"Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, cà phê Robusta của Việt Nam đang trở thành lựa chọn ưu tiên với cả nhà nhập khẩu và người tiêu dùng nhờ mức giá cạnh tranh" – cơ quan này nhận định.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2025/26 đạt 31 triệu bao (quy đổi cà phê nhân xanh). Trong đó, sản lượng Robusta ước đạt 30 triệu bao, còn Arabica đạt khoảng 1 triệu bao. Giá cà phê tăng cùng điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ góp phần nâng cao năng suất và sản lượng cà phê của Việt Nam, đồng thời sẽ giúp xuất khẩu cà phê Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2025.

Những tháng cuối năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu phục hồi mạnh ở các thị trường châu Âu, Hoa Kỳ và châu Á, trong khi giá cà phê thế giới vẫn giữ ở mức cao.

Tuy nhiên, ngành cà phê cũng sẽ đối diện thách thức từ biến động thời tiết, chi phí logistics và yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Việc duy trì ổn định nguồn cung, đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm được xem là chìa khóa để bảo đảm đà tăng trưởng bền vững trong cả năm 2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam cả năm 2025 sẽ “cầm chắc” 7,5 tỷ USD, thậm chí có thể vượt 8 tỷ USD, sẽ vượt xa mục tiêu đề ra từ đầu năm.



