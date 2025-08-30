Hàng chục nghìn tấn hàng từ Lào đổ bộ Việt Nam với giá siêu rẻ - Nước ta có diện tích trồng top 30 thế giới vẫn phải chi tiền nhập khẩu

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt trên 5,4 triệu tấn, trị giá hơn 1,41 tỷ USD, giảm 4,7% về lượng, giảm 1,2% về kim ngạch so với 7 tháng đầu năm 2024.

Trong đó, riêng tháng 7/2025 đạt hơn 1,03 triệu tấn, tương đương 260 triệu USD, so với tháng 7/2024 tăng mạnh 118% về lượng và 113% về kim ngạch.

Argentina là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025, chiếm hơn 1 nửa trong nhập khẩu ngô của cả nước. Theo đó, nước ta nhập 2,91 triệu tấn ngô, trị giá 750 triệu USD, giảm 8,6% về lượng và giảm 3% về kim ngạch so với 7 tháng đầu năm ngoái.

Thị trường lớn thứ 2 là Brazil, đạt trên 1,1 triệu tấn, tương đương 277 triệu USD.

Đáng chú ý, Lào thuộc top 3 thị trường cung cấp ngô lớn nhất cho Việt Nam. Ngô từ quốc gia láng giềng 7 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 49,5 nghìn tấn, tương đương 11 triệu USD. Giá nhập khẩu bình quân giảm 9,8%, đạt 225,5 USD/tấn. Đây cũng là mức giá hấp dẫn nhất trong tất cả các thị trường.

Việt Nam thuộc một trong số 30 quốc gia trồng ngô lớn nhất trên thế giới nhưng đồng thời cũng nằm trong top các quốc gia nhập khẩu ngô nhiều nhất thế giới đứng sau Trung Quốc, châu Âu, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ai Cập.

Theo Bộ Tài chính, từ tháng 10/2020 đến nay, giá các loại nguyên liệu chính như ngô, lúa mỳ liên tục tăng cao với mức tăng trung bình từ 30 - 35%. Giá nguyên liệu tăng kéo theo giá thức ăn chăn nuôi trong quý 1/2021 tăng đáng kể so với quý 4/2020 và có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam tăng trưởng và phát triển khá, với mức tăng trung bình đạt 13-15%/năm. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, trong sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp, giá nguyên liệu thông thường chiếm khoảng 80-85% so với giá thành sản xuất, nhưng lại chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Mỗi năm, ngành nông nghiệp trong nước chỉ có thể cung cấp 4 triệu tấn cám, 4 triệu tấn sắn làm thức ăn chăn nuôi. Trong khi đó, nhu cầu cần tới 27 triệu tấn, nhưng 70-80% nhu cầu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi còn lại phải nhập khẩu, nhất là các mặt hàng ngô, lúa mỳ, đỗ tương.

Qua rà soát các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Bộ Tài chính thấy rằng mặt hàng ngô hạt và lúa mỳ là 2 mặt hàng chiếm tỷ trọng cao trong thành phần thức ăn chăn nuôi hiện đang có thuế nhập khẩu trên mức 0%. Trong đó, ngô có mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN là 5%.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất với mặt hàng ngô, giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN, mã HS 1005.90.90 từ 5% xuống 3%.

Theo Bộ Tài chính, bên cạnh góp phần bình ổn giá, giảm giá thành đầu vào cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, việc giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN theo phương án dự kiến còn góp phần giảm giá cho ngành sản xuất khác như bánh kẹo, thực phẩm.



