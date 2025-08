Hãng ô tô được mệnh danh 'an toàn nhất thế giới' vừa gặp sự cố nghiêm trọng, 11.500 chiếc xe điện phải ngừng cài phần mềm

Peter Rothschild đang lái xe trở về nhà trên con đường dốc một làn, miền bắc California. Bất ngờ, chiếc SUV Volvo tăng tốc mất kiểm soát. Ông vô cùng hoảng loạn.

“Tôi liên tục đạp phanh và đạp phanh”, vị bác sĩ X quang đã nghỉ hưu 69 tuổi cho biết. Trong vài giây, ông không thể làm gì để giảm tốc độ.

Rothschild vội đánh lái chiếc SUV Volvo màu xám lên đoạn đường đồi núi, thành công dừng lại. Túi khí bên hông bung ra và chiếc xe bị hư hỏng một chút.

“Tôi không nghĩ mình có thể vào được khúc cua tiếp theo. Có thể tôi sẽ bị văng ra khỏi lề đường”, ông nói.

Điều mà ông không biết vào thời điểm đó là chiếc SUV hybrid cắm sạc XC90 2025 của mình bị lỗi phanh. Sự cố xảy ra sau đợt triệu hồi an toàn vào tháng 4 với 400.000 xe do lỗi camera chiếu hậu, liên quan đến một số bản cập nhật phần mềm.

Sau đó, Volvo xác định rằng khoảng 11.500 xe hybrid cắm sạc và xe điện hoàn toàn nhận được các bản cập nhật nói trên có thể gặp phải lỗi phanh tương tự. Ngay khi phát hiện ra sự cố, hãng vội vàng ngừng cài đặt các bản cập nhật phần mềm.

“Chúng tôi đang xử lý vấn đề này rất nghiêm túc và đang làm mọi cách có thể để cập nhật tất cả các xe bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt”, một phát ngôn viên cho biết.

Theo báo cáo năm nay của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA), cơ quan quản lý an toàn ô tô hàng đầu của Mỹ, vào năm 2024, gần 6,8 triệu xe bị triệu hồi đã được sửa chữa thông qua các bản cập nhật từ xa “qua mạng” - một hình thức khắc phục phần mềm cho các vụ triệu hồi - tăng từ mức khoảng 2,7 triệu xe một năm trước đó.

Nhiều người bày tỏ lo ngại về việc các hãng xe liên tục sử dụng phần mềm để sửa chữa các bộ phận ô tô bị lỗi. Phần mềm có thể rất phức tạp và các nhà sản xuất ô tô không có tiêu chuẩn chính xác của chính phủ để tuân theo nhằm đảm bảo các bản sửa lỗi được xác thực.

Michael Brooks, giám đốc điều hành Trung tâm An toàn Ô tô, cho biết ông chưa từng thấy việc sửa chữa một bộ phận nào của xe lại dẫn đến lỗi ở bộ phận khác. Tuy nhiên, trường hợp của Volvo là một mối lo ngại khi các dòng xe ngày càng được định hình bởi phần mềm và thiết bị điện tử sử dụng nhiều hệ thống bên trong xe.

Volvo cho biết các bản cập nhật phần mềm cho phép nhà sản xuất ô tô giải quyết vấn đề nhanh hơn. Việc đầu tư vào phần mềm cũng giúp xe tốt và an toàn hơn.

Peter Rothschild tự nhận mình là một người hâm mộ của Volvo. Ông mua chiếc xe đầu tiên vào năm 1980, sở hữu 2 phiên bản và đến đầu năm nay tiếp tục mua một chiếc SUV hybrid XC90 trị giá 83.000 USD.

“Hàng xóm của chúng tôi nói đùa rằng lối vào nhà chúng tôi trông giống như một đại lý Volvo”, ông nói. “Tôi có lẽ đã mua hơn 1 triệu USD xe Volvo”.

Ông cho biết mình bị thu hút bởi slogan đặt an toàn lên hàng đầu của Volvo. Trong gần 100 năm, hãng này luôn tự hào tuyên bố tập trung vào vấn đề an toàn, khẳng định trên trang web của mình rằng công ty đã “phát minh ra một số tính năng quan trọng nhất lịch sử ô tô”, bao gồm cả dây đai an toàn ba điểm.

Rothschild cho biết công việc tại phòng cấp cứu đã khiến bản thân bị ám ảnh bởi các vấn đề an toàn. Cứ vài năm, ông lại thay xe mới. Rothschild cũng lắp đặt camera trước và sau trên mỗi chiếc xe để đảm bảo có thể ghi lại những gì xảy ra nếu có sự cố.

Sau khi phanh xe bị hỏng vào tháng 5, niềm yêu thích Volvo của ông giảm sút. “Đó là một con đường đáng sợ. Nếu phanh hỏng thì cực kỳ nguy hiểm”, ông nói thêm.

Ông Rothschild sau đó đã gửi một lá thư yêu cầu thông qua luật sư để tìm kiếm một giải pháp dàn xếp liên quan đến vụ việc. Volvo cho biết họ không thể bình luận về vụ tai nạn do đang có khiếu nại chờ xử lý.

“Đây không phải lỗi của tôi”, Rothschild nói và cho biết mình đã chuyển sang mua một chiếc Tesla. “Đây là lỗi của Volvo”.

Các sự cố liên tiếp đang khiến hình ảnh của Volvo – thương hiệu nổi danh từ thế kỷ trước với các cải tiến an toàn mang tính cách mạng – bị lung lay. Trong khi Volvo vẫn nhận được các danh hiệu cao về an toàn từ IIHS và Euro NCAP, việc lỗi phần mềm nghiêm trọng xảy ra trên các mẫu xe điện cho thấy hãng đang có vẻ tụt hậu.

Một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu sự tin tưởng một thương hiệu từng đặt an toàn lên hàng đầu có thể tồn tại khi phần mềm trở thành “trái tim” điều khiển xe? Các chuyên gia cảnh báo rằng phần mềm phức tạp nếu không được kiểm thử và kiểm chứng nghiêm ngặt có thể tạo ra lỗi, giống như sự cố mà ông Rothschild trải qua.

Trong tương lai, để giữ vững vị trí dẫn đầu về an toàn, Volvo cần đẩy mạnh quy trình kiểm thử phần mềm, tăng cường tính minh bạch khi chủ động triệu hồi và xử lý lỗi, đồng thời đảm bảo rằng sự dịch chuyển sang xe điện và số hóa không làm mất đi danh tiếng bảo vệ người dùng trước đây.

