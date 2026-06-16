Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng thay Tổng Giám đốc

Mới đây, theo giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi đăng ngày 16/6 của CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1977) chính thức tiếp quản chức danh Tổng Giám đốc thay cho ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992). Cùng với việc bổ nhiệm chức danh điều hành mới, ông Tuấn cũng thay thế ông Thanh để trở thành người đại diện theo pháp luật mới của GSM.

Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và đồng thời là người đại diện theo pháp luật thứ hai của doanh nghiệp này.

Việc thay tướng của GSM diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang dồn toàn lực cho chiến lược vươn ra toàn cầu (Go Global).

Vào ngày 5/6, Green SM đã chính thức khai trương dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo, sử dụng dòng xe VinFast Limo Green tại New Delhi, Ấn Độ. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, ứng dụng Green SM lập tức vươn lên vị trí Top 1 hạng mục Du lịch trên App Store tại quốc gia 1,5 tỷ dân này. Ấn Độ là thị trường quốc tế thứ tư của hãng, tiếp nối Lào, Indonesia và Philippines.

Trước đó, ﻿vào giữa tháng 4/2026, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) công bố chuyển đổi thương hiệu Xanh SM thành Green SM, đồng bộ nhận diện với các thị trường quốc tế, hướng tới giai đoạn phát triển mạnh mẽ ra toàn cầu. Việc đổi tên thương hiệu Xanh SM thành Green SM nhằm thống nhất nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống, tạo trải nghiệm liền mạch, quen thuộc cho người dùng khi di chuyển tại các quốc gia.

Sau 3 năm chính thức đi vào hoạt động, Green SM hiện đã trở thành nền tảng vận tải thuần điện có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á, hiện diện tại 4 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, với tổng số hơn 186.000 ô tô và xe máy điện đang vận hành. Trong vòng 3 năm, hệ sinh thái Green SM đã thực hiện 620 triệu chuyến xe, với tổng quãng đường di chuyển xanh đạt 4,2 tỷ km, góp phần cắt giảm 580 nghìn tấn CO₂, tương đương khả năng hấp thụ của 27 triệu cây xanh mỗi năm.﻿