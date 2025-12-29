Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng niêm yết tại Hồng Kông, định giá 2-3 tỷ USD?

Tờ Reuters đưa tin, hãng taxi điện Việt Nam GSM đang dự định niêm yết tại Hồng Kông, có thể trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam IPO tại đây.

GSM, tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (Green and Smart Mobility JSC), đang nhắm mức định giá 2 đến 3 tỷ USD cho đợt chào bán dự kiến diễn ra cuối 2026 đến đầu 2027.

Một nguồn tin của Reuters cho biết GSM muốn huy động ít nhất 200 triệu USD. Một nguồn tin khác thì nói mức định giá sẽ bao gồm cả nợ. Cả hai đều từ chối nêu danh tính vì thông tin mang tính bảo mật.

Hiện kế hoạch IPO vẫn còn sơ bộ và có thể bị hoãn/hủy. Tuy nhiên, nếu thành công sẽ là thương vụ niêm yết nước ngoài thứ hai của Vingroup, sau khi hãng xe điện VinFast lên Nasdaq năm 2023.

Các nguồn tin cho hay, GSM đã có các cuộc trao đổi sơ bộ với một số tổ chức tư vấn cho thương vụ và có thể chỉ định đơn vị tư vấn ngay từ quý I/2026.

Reuters đã liên hệ với Vingroup, tuy nhiên tập đoàn này từ chối bình luận về kế hoạch IPO.

Được thành lập năm 2023 bởi ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup, VinFast), GSM vận hành đội taxi thuần điện lớn nhất Việt Nam dưới thương hiệu Xanh SM và sử dụng độc quyền xe VinFast.

Chiến lược này vừa thúc đẩy doanh số nội địa của VinFast, vừa giúp GSM mở rộng quy mô mà không phụ thuộc nhà cung cấp bên thứ ba. Doanh số VinFast bán cho GSM chiếm 26% tổng doanh số tính đến quý III/2025, giảm từ mức 72% năm 2023.

Dù trước đây ông Vượng từng bày tỏ ý định niêm yết ở nước ngoài cho GSM, nhưng đây là lần đầu xuất hiện các thông tin cụ thể về địa điểm, quy mô, định giá và thời gian.

Các nguồn tin cho biết mốc thời gian IPO có thể điều chỉnh tùy điều kiện thị trường và chiến lược doanh nghiệp.

Nguồn tin thứ hai cho rằng việc niêm yết tại Hồng Kông sẽ mang lại thanh khoản sâu hơn và khẩu vị nhà đầu tư mạnh mẽ hơn với các doanh nghiệp xe điện và dịch vụ di chuyển, so với Singapore hoặc Nasdaq, nơi VinFast từng gặp thách thức về thanh khoản.

Nếu thành công,thương vụ IPO tại Hồng Kông sẽ cấp vốn cho tăng trưởng khu vực của GSM, củng cố vị thế tại thị trường Đông Nam Á cạnh tranh khốc liệt, đồng thời giảm áp lực tài chính lên Vingroup và ông Vượng trong bối cảnh VinFast tiếp tục chương trình mở rộng và R&D tốn kém.

Đợt IPO tiềm năng tại Hồng Kông có thể tận dụng thị trường đang hồi phục. Hồng Kông dẫn đầu thị trường vốn cổ phần châu Á với khoảng 75 tỷ USD huy động được từ đầu năm tới nay, gấp hơn ba lần năm ngoái và là mức cao nhất từ 2021, theo dữ liệu LSEG.

Hồng Kông cũng đang tăng cường thu hút doanh nghiệp nước ngoài niêm yết. Tháng 6, CEO Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKEX) Bonnie Chan cho biết sàn đang tìm cách “mời gọi” các công ty Đông Nam Á và Trung Đông lên niêm yết thứ cấp.

Theo: Reuters.