Hàng trăm chú chim cánh cụt đồng loạt nhảy từ vách băng 15m xuống: Vì sao có cảnh tượng kỳ lạ này?

Tương tự như nhóm thiếu niên đang chần chừ trên đỉnh vách đá xem ai đủ can đảm nhảy xuống hồ đầu tiên, những chú chim cánh cụt hoàng đế con tại Nam Cực cũng đang tụ tập trên đỉnh thềm băng cao khoảng 15 mét để chuẩn bị gieo mình xuống phía dưới.

Đoạn video ghi lại bởi National Geographic năm 2024 cho thấy cảnh tượng hàng trăm con non đang lạch bạch xếp hàng dài hướng về phía rìa vực thẳm. Sau khi một con dũng cảm bất ngờ nhảy ra khỏi khối băng và rơi xuống nước với tiếng động lớn, những con còn lại như được tiếp thêm động lực, bắt đầu nối gót thực hiện hành vi tương tự.

Lý giải cho hiện tượng hiếm gặp này, các chuyên gia cho biết chim cánh cụt buộc phải nhảy xuống nước để tìm kiếm nguồn thức ăn. Thông thường, loài này làm tổ trên các tảng băng biển trôi tự do và chỉ cần nhảy từ độ cao khoảng 1 mét.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số đàn đã chọn làm tổ trên những khối băng gắn liền với đất liền. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng sự thay đổi địa điểm làm tổ này có thể liên quan đến tình trạng băng tan nhanh do biến đổi khí hậu, khiến chúng rơi vào tình cảnh thiếu hụt thức ăn nếu không mạo hiểm nhảy xuống từ độ cao lớn.

Gerald Kooyman, nhà nghiên cứu sinh lý học với hơn 50 năm kinh nghiệm nghiên cứu chim cánh cụt hoàng đế, chia sẻ rằng ông mới chỉ chứng kiến sự kiện này một lần duy nhất cách đây hơn ba thập kỷ. Các dữ liệu từ vệ tinh cũng xác nhận đây là một hành vi cực kỳ hiếm thấy trong tự nhiên. Dù chưa thể khẳng định hành động nhảy vách băng này là hệ quả trực tiếp của việc Nam Cực ấm lên, nhưng chuyên gia Peter Fretwell nhấn mạnh rằng việc diện tích băng biển sụt giảm đã buộc nhiều quần thể phải sinh sống trên thềm băng cao. Ông dự báo hành vi này có thể sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai.

"Chúng tôi ước tính rằng chúng ta có thể mất toàn bộ loài cánh cụt hoàng đế vào cuối thế kỷ này. Thật đau lòng khi nghĩ rằng toàn bộ loài có thể biến mất nếu biến đổi khí hậu tiếp tục diễn ra như hiện nay " - Fretwell bày tỏ sự lo ngại về tương lai của loài chim này.

Trái ngược với những dự đoán u ám, nhà nghiên cứu LaRue vẫn giữ niềm tin vào khả năng thích ứng của chim cánh cụt hoàng đế. Cô coi những thước phim về việc chúng nhảy khỏi vách băng là minh chứng cho sự kiên cường và bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Theo cô, loài vật này đã tồn tại hàng triệu năm và vượt qua nhiều biến động môi trường khác nhau. Câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu chúng có thể chạy đua kịp với tốc độ thay đổi quá nhanh của khí hậu toàn cầu hay không.

