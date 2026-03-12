Iran xác nhận tấn công tàu trên Eo biển Hormuz, giá dầu tăng trở lại

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

12-03-2026 - 07:00 AM | Tài chính quốc tế

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã tấn công hai con tàu trên Eo biển Hormuz vào ngày 11/3. Động thái này khiến giá dầu tăng trở lại sau khi giảm mạnh.

Theo IRGC, tàu chở hàng mang cờ Thái Lan “Mayuree Naree” bị bắn sau khi “phớt lờ cảnh báo và cố tình đi qua Eo biển Hormuz một cách bất hợp pháp”.

Hình ảnh do Hải quân Hoàng gia Thái Lan chia sẻ cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ thân tàu, với các xuồng cứu sinh trôi nổi trên mặt nước.

Hải quân Oman đã cứu được 20 thủy thủ, và “hiện đang nỗ lực để cứu ba thành viên thủy thủ đoàn còn lại”.

(Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan)

Một tàu khác mang cờ Liberia, có tên “Express Rome”, cũng “bị trúng đạn pháo của Iran sáng 11/3 sau khi phớt lờ cảnh báo từ Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran”, lực lượng vũ trang tuyên bố.

Dữ liệu từ MarineTraffic cho thấy, cả hai tàu đều ở Eo biển Hormuz vào đầu ngày hôm nay.

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), đã có ít nhất 13 vụ tấn công vào các tàu thuyền xung quanh Vịnh Ba Tư, Eo biển Hormuz và Vịnh Oman kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2.

Những cuộc tấn công mới nhất đã khiến giá dầu tăng khoảng 4% lên 91 USD/thùng, sau khi giảm vào đầu ngày.

Cũng trong ngày 11/3, các quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã “nhất trí quyết định tung ra lượng dự trữ dầu khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này”, Giám đốc điều hành Fatih Birol thông báo.

“Các nước IEA sẽ cung cấp 400 triệu thùng dầu cho thị trường để bù đắp nguồn cung bị mất do việc đóng cửa Eo biển Hormuz”.

