Iran bắt đầu rải thủy lôi phong tỏa eo biển Hormuz, Mỹ tuyên bố phá 16 tàu

Tình báo Mỹ cho rằng Iran đã bắt đầu triển khai kế hoạch rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Theo CNN, Iran đang triển khai đợt rải thủy lôi ban đầu với vài chục quả từ kho dự trữ lớn của mình. Các quan chức cho biết với hãng tin này rằng khoảng 90% các phương tiện rải thủy lôi của Iran được cho là vẫn còn sau các cuộc không kích ban đầu của Mỹ và Israel.

Giá dầu ngay lập tức tăng trở lại 10 USD mỗi thùng sau khi xuất hiện thông tin về nguy cơ rải thủy lôi, đảo ngược xu hướng giảm ổn định trước đó vốn được thúc đẩy bởi các tín hiệu từ Washington cho thấy Mỹ có thể sẵn sàng rút khỏi cuộc xung đột.

"Nếu vì bất kỳ lý do gì mà thủy lôi được đặt xuống và không được gỡ bỏ ngay lập tức, hậu quả quân sự đối với Iran sẽ ở mức chưa từng thấy trước đây. Ngược lại, nếu họ gỡ bỏ những gì có thể đã được đặt xuống, đó sẽ là một bước tiến lớn theo hướng đúng đắn", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm thứ Ba.

Các ước tính cho thấy nước này sở hữu ít nhất 2.000 quả thủy lôi cùng các phương tiện để triển khai. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết hôm thứ Ba rằng quân đội Mỹ đang tích cực tìm cách phá hủy toàn bộ các phương tiện rải thủy lôi của Iran, nhưng nhiệm vụ này có thể không dễ dàng.

Các thiết bị nổ có thể được triển khai từ tàu nhỏ và tàu ngầm cỡ nhỏ, chứ không chỉ từ các tàu thuộc hạm đội chính của Iran – lực lượng hiện phần lớn đã bị phá hủy. Việc ngăn chặn các phương tiện này dọc theo đường bờ biển gồ ghề của Vịnh Oman và Vịnh Ba Tư có thể là một thách thức lớn.

Nhiều nhà phân tích cũng lưu ý rằng mối đe dọa không nhất thiết chỉ giới hạn ở eo biển Hormuz. Dù đây là điểm nghẽn hàng hải đặc biệt dễ tổn thương, các tuyến hàng hải lân cận, khu neo đậu và các cảng bốc dỡ dầu cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Rải thủy lôi thường được coi là biện pháp cuối cùng để phong tỏa eo biển Hormuz, bởi nó cũng gây ảnh hưởng tương tự đối với hoạt động vận tải của chính Iran.

Ngày 11/3, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), cơ quan giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông, cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng lực lượng Mỹ đã "tiêu diệt nhiều tàu hải quân Iran vào ngày 10 tháng 3, bao gồm 16 tàu rải thủy lôi gần eo biển Hormuz".

Trước đó vào thứ Ba, Trump đã cảnh báo Tehran không được đặt thủy lôi trong eo biển hoặc sẽ phải đối mặt với hậu quả quân sự. Ông nói trong một bài đăng tiếp theo trên mạng xã hội rằng "trong vài giờ qua, chúng ta đã tấn công và phá hủy hoàn toàn 10 tàu/thuyền rải thủy lôi không hoạt động".