Iran tuyên bố các ngân hàng và tổ chức tài chính ở Trung Đông trở thành mục tiêu tấn công

Hình ảnh do Bộ Nội vụ Bahrain công bố cho thấy lực lượng cứu hỏa đang dập lửa sau khi vật thể bay từ Iran bắn trúng khu công nghiệp ở Ma'ameer, Bahrain, ngày 9/3. (Ảnh: AP)

Trụ sở Trung tâm Khatam al-Anbiya (KCHQ) là cơ quan chỉ huy tác chiến cao nhất của Lực lượng vũ trang Iran, chịu trách nhiệm quy hoạch và phối hợp hoạt động quân sự chung. Trong tuyên bố đưa ra ngày 11/3, KCHQ nêu rõ những mục tiêu này, sau khi truyền thông Iran đưa tin nhân viên của một ngân hàng ở Tehran đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel và Mỹ.

Lời đe dọa này có thể khiến Dubai (UAE) - nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức tài chính quốc tế, Ả-rập Xê-út và Bahrain đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Sáng 11/3, Israel và Iran tiếp tục thực hiện các đợt tấn công mới. Tehran gia tăng sức ép lên ngành công nghiệp dầu mỏ trong khu vực bằng cách nhắm vào cơ sở hạ tầng và tàu chở dầu.

Hai máy bay không người lái của Iran đã rơi gần sân bay quốc tế Dubai - nơi đặt trụ sở của hãng hàng không Emirates và là sân bay bận rộn nhất thế giới về lượng khách quốc tế. Bốn người bị thương nhưng các chuyến bay vẫn hoạt động bình thường, Văn phòng truyền thông Dubai cho biết.

Cũng trong sáng nay, một vật thể bay đã đánh trúng tàu container ngoài khơi Oman ở eo biển Hormuz, khiến con tàu bốc cháy và thủy thủ đoàn phải rời khỏi tàu, quân đội Anh cho biết.

Kuwait cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 8 máy bay không người lái (UAV) của Iran, trong khi Ả-rập Xê-út tuyên bố đã đánh chặn 5 UAV khi đang bay về phía mỏ dầu Shaybah của nước này.

Tehran đang tấn công mỏ dầu và nhà máy lọc dầu tại các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh nhằm gây sức ép kinh tế toàn cầu, nhằm buộc Mỹ và Israel phải dừng chiến dịch tấn công.

Eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu toàn cầu từ vịnh Ba Tư được chở ra Ấn Độ Dương, đang rơi vào tình trạng tê liệt.

Ngày 10/3, quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy 16 tàu rải thủy lôi của Iran gần eo biển Hormuz. Nếu Iran rải thủy lôi tại khu vực này, việc dọn dẹp sau chiến tranh có thể mất nhiều tuần.

Một số tàu chở dầu được cho là có liên quan đến Iran vẫn đi qua eo biển theo cách gọi là “hành trình trong bóng tối”, tức là tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) để tránh bị theo dõi.

Theo công ty an ninh Neptune P2P, từ ngày 8/3 đến nay chỉ có 7 tàu đi qua eo biển, trong đó 5 tàu liên quan đến Iran. Trong điều kiện bình thường, hơn 100 tàu đi qua tuyến đường này mỗi ngày.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến tổ chức bỏ phiếu trong ngày 11/3 về nghị quyết do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đề xuất, để yêu cầu Iran ngừng tấn công các nước láng giềng Ả-rập.