Bí mật từ chiếc ô đặc biệt của quân đội Nga

11-03-2026 - 18:56 PM | Tài chính quốc tế

 Một thiết bị ngụy trang mới vừa được giới thiệu, hứa hẹn thay đổi cách binh sĩ đối phó với công nghệ trinh sát hiện đại trên chiến trường.

Ngày 10/3, Viện Các vấn đề quản lý (IPU) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga mang tên V.A. Trapeznikov, đã công bố phiên bản hiện đại hóa của ô ngụy trang quân sự phục vụ chiến trường.

Thiết bị này có khả năng che giấu binh sĩ và khí tài khỏi hệ thống trinh sát của đối phương, kể cả các drone trang bị camera nhiệt.

Vật liệu mới khắc phục nhược điểm cũ

Khác với phiên bản trước từng sử dụng lớp phủ kim loại gây nhiễu liên lạc, mẫu ô mới được chế tạo từ vật liệu xuyên sóng. Nhờ đó, binh sĩ có thể sử dụng các phương tiện liên lạc và thiết bị tác chiến điện tử (REB) ngay trong nơi trú ẩn mà không bị gián đoạn.

Ô ngụy trang này còn khắc phục tình trạng nóng bức khi dùng áo choàng hoặc poncho ngụy trang vào mùa Hè.

Theo ông Andrey Migachev, nhà nghiên cứu tại IPU RAN, các loại áo ngụy trang truyền thống dễ bị phát hiện bởi drone do hơi nóng thoát ra ngoài.

Trong khi đó, ô mới vẫn duy trì hiệu quả che giấu trong khoảng 30 phút, kể cả trong điều kiện giá lạnh. Nó có thể bảo vệ người, vũ khí và các thiết bị sinh nhiệt như trạm tác chiến điện tử dã chiến.

Ngoài khả năng che giấu khỏi camera nhiệt, ô ngụy trang còn giúp bảo vệ khí tài khỏi phát hiện bằng radar. Đây là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khả năng sống sót của binh sĩ và thiết bị quân sự trước sự giám sát ngày càng tinh vi của đối phương.

Phần mái vòm của ô được lắp ráp thủ công nhằm kiểm soát chính xác độ căng vải và đường may. Các nhà phát triển cho biết, việc sản xuất thủ công còn tạo ra họa tiết độc nhất cho từng sản phẩm, giúp giảm nguy cơ bị nhận diện bởi thuật toán trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, tốc độ sản xuất hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các đơn vị. Theo ước tính, quân đội cần khoảng 1,2 triệu chiếc ô ngụy trang, đòi hỏi phải mở rộng năng lực sản xuất trong thời gian tới.

Theo IZ
Quân đội Nga sử dụng xe địa hình và xe máy khi săn tìm mục tiêu Ukraine

Theo Hải Yến

