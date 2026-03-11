Mục đích Brazil đề xuất hợp tác quốc phòng với các đối tác BRICS?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần gọi các nước BRICS là "chống Mỹ", mặc dù nhóm các nền kinh tế mới nổi này cho biết, họ không coi mình là đối thủ cạnh tranh hay chống lại bất kỳ khối nào khác.

Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tới Brasilia hôm 9/3, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho biết, hai nước cần chuẩn bị cho những mối đe dọa tiềm tàng.

“Tôi không biết liệu ông có nhận ra rằng, nếu chúng ta không chuẩn bị về mặt quốc phòng, một ngày nào đó sẽ có người tấn công chúng ta hay không”, Tổng thống Brazil nói với Tổng thống Nam Phi.

Những phát biểu của ông Lula được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, một thành viên khác của khối BRICS, vẫn tiếp diễn.

Truyền thông Iran đưa tin rằng, một đợt tấn công mới vào Tehran hôm 10/3 đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, trong khi các quan chức cho biết, tổng số người chết đã vượt quá 1.300 người, hầu hết là thường dân.

Ông Lula cũng kêu gọi tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Brazil và Nam Phi, đồng thời kêu gọi giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài.

“Chúng ta cần kết hợp tiềm năng của mình và xem chúng ta có thể cùng nhau tạo ra, cùng nhau xây dựng những gì. Chúng ta không cần phải tiếp tục mua vũ khí từ các nhà cung cấp nước ngoài nữa”, ông nói.

Tổng thống Nam Phi cho rằng, Brazil "tiên tiến hơn nhiều" so với Nam Phi trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không.

“Chúng ta có rất nhiều điều để học hỏi lẫn nhau và cũng có rất nhiều điều để thể hiện”, ông Ramaphosa nói.

Cả hai nhà lãnh đạo Brazil và Nam Phi đều công khai lên án hành động quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, và giải quyết xung đột thông qua đàm phán.

Ông Lula cũng chỉ trích các hành động của Mỹ ở Mỹ Latinh. Vì ông cho rằng Washington đã vượt qua "giới hạn không thể chấp nhận được", với cuộc tấn công vào Venezuela nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Căng thẳng khu vực đang leo thang sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở Biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương, cùng với lệnh phong tỏa dầu mỏ do Mỹ áp đặt đối với Cuba.

Được thành lập vào năm 2006 với tư cách là diễn đàn dành cho các nền kinh tế mới nổi lớn, BRICS hiện bao gồm 10 thành viên - Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran và UAE.