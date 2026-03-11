Nga bắt đầu sử dụng công ty quân sự tư nhân để bảo vệ 'hạm đội bóng tối'

.t1 { text-align: justify; }

Tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat, cùng với Delfi và trung tâm báo chí điều tra quốc tế Dự án Báo cáo Tội phạm có tổ chức và tham nhũng, đã xác định được 17 người trên các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" hoạt động ở Vịnh Phần Lan không có chứng chỉ hàng hải.

Theo bài báo, những lính đánh thuê này kiểm soát thủy thủ đoàn trên các tàu. Đặc biệt cần lưu ý rằng 12 người trong số họ có thể có liên hệ với nhóm lính đánh thuê Wagner, hoặc với tình báo quân sự Nga.

Đại diện của một số cơ quan tình báo quân sự và dân sự phương Tây, bao gồm cả Cơ quan An ninh và Tình báo Phần Lan, đã xác nhận những phát hiện về sự hiện diện của cái gọi là "các nhóm an ninh" trên những con tàu này.

Nguồn tin riêng của ấn phẩm Helsingin Sanomat cho biết, "nhân viên an ninh" Nga được cài cắm trong thủy thủ đoàn, trong một số trường hợp, có thể được sử dụng làm người liên lạc giữa "hạm đội bóng tối" và lực lượng vũ trang Nga, vốn đã tăng cường hiện diện ở Biển Baltic.

Một trong những lính đánh thuê người Nga trên tàu dân sự được báo Helsingin Sanomat xác định là Viktor A.

Tờ báo SVT Nyheter của Thụy Điển cũng nhận được thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc gia rằng có binh sĩ thuộc công ty quân sự tư nhân đang làm việc trên những con tàu này.

"Chúng tôi thấy rằng nhân viên từ các công ty quân sự tư nhân, bao gồm cả những điều phối viên an ninh đang làm việc trên các tàu này. Nhưng chính vì họ là công ty tư nhân, nên không thể tách rời họ khỏi nhà nước khi nói đến Nga", một nguồn tin tình báo nói với tờ SVT.

Nguồn tin cho biết hoạt động này không bất hợp pháp vì các tàu đang ở vùng biển quốc tế, nhưng cơ quan tình báo đang theo dõi sát sao tình hình.

"Có thông tin về việc xuất hiện nhân viên vũ trang mặc quân phục, cũng như những hình nộm được đặt trên các con tàu này để mô phỏng người có vũ trang", Cơ quan tình báo cho biết.

Ngày 7/3, Đặc nhiệm Thụy Điển và Lực lượng Bảo vệ bờ biển đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn mang tên Svart Kaffe, để bắt giữ tàu Caffa ở Biển Baltic.

Tháng 7/2025, con tàu này chở ngũ cốc lấy từ cảng Sevastopol. Vào mùa Hè, nó đã đổi cờ Nga sang cờ Guinea nhằm che giấu những hoạt động của mình.