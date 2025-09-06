Hàng triệu lượt khách đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia 7.000 tỷ đồng, tham quan 1 không gian đặc biệt đậm chất Hà Thành

Đây là hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Sự kiện không chỉ là dịp để quảng bá tinh hoa văn hóa Hà thành mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn cũng như vai trò của sáng tạo trong phát triển Thủ đô.

Đánh giá về sự kiện, đại diện Sở Công thương thành phố Hà Nội bày tỏ: "Không gian trưng bày truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025 đã ghi dấu ấn mạnh mẽ như một điểm nhấn văn hóa – sáng tạo đặc sắc của Thủ đô. Với sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và xu hướng sáng tạo hiện đại, không gian đã trở thành cầu nối giữa quá khứ và tương lai, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế.

Sự kiện không chỉ giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề tiêu biểu mà còn tạo điều kiện cho các nhà thiết kế trẻ, nghệ nhân và startup sáng tạo thể hiện tài năng. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo của Hà Nội.

Thành công của không gian trưng bày thể hiện cam kết của thành phố trong việc bảo tồn di sản, đồng thời đổi mới phương thức quảng bá văn hoá, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực. Đây là mô hình điểm, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045".

Tại đây, khu trưng bày “Nét son Hà Nội” mang đến cho công chúng một hành trình khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc thông qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ Bát Tràng, mây tre đan Phú Vinh, sơn mài Hạ Thái, khảm trai Chuôn Ngọ… Đặc biệt, các tác phẩm được sáng tạo dựa trên hình tượng văn hóa biểu trưng của Hà Nội như Chùa Một Cột, Khuê Văn Các, đem lại trải nghiệm nghệ thuật gần gũi nhưng sâu sắc.

Điểm nhấn ấn tượng là không gian “Tinh hoa phố nghề”, nơi quy tụ hàng trăm làng nghề nổi tiếng. Tại đây, các nghệ nhân không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn trực tiếp trình diễn các công đoạn chế tác như nặn gốm, khảm trai, dệt lụa, làm giấy dó… Du khách sẽ được nghe những câu chuyện truyền đời, những bí quyết nghề cổ và chứng kiến tài hoa của các nghệ nhân Hà thành. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ thấu hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, kỹ thuật, cũng như tình yêu nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Song song với yếu tố truyền thống, khu vực “Công nghệ tiên phong” mở ra góc nhìn hiện đại về Hà Nội trong kỷ nguyên số. Những ứng dụng công nghệ cao trong y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng… được giới thiệu như lời khẳng định về tiềm năng phát triển của Hà Nội với vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Không gian này cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bảo tồn giá trị văn hóa và khuyến khích đổi mới, sáng tạo – yếu tố then chốt để Hà Nội phát triển bền vững trong tương lai.

Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày mà còn là không gian trải nghiệm phong phú cho giới trẻ. Nhiều hoạt động tương tác được tổ chức như viết thư pháp, nặn tò he, làm nón lá, làm quạt giấy dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Những hoạt động này không chỉ mang tính giáo dục mà còn tạo điều kiện để người trẻ “chạm” vào văn hóa dân gian bằng tất cả giác quan.

Bên cạnh đó, không thể thiếu sự hiện diện của ẩm thực truyền thống Hà Nội. Du khách được thưởng thức những đặc sản như cốm làng Vòng, giò chả Ước Lễ, chè sen, trà sen, ô mai Hàng Đường… Mỗi món ăn không chỉ là hương vị mà còn là ký ức, là biểu tượng của lối sống tinh tế và nền nếp của người Hà Nội xưa.

Một điểm nhấn độc đáo khác là khu vực “Làng trong phố”, nơi tái hiện không gian làng quê Bắc Bộ ngay giữa lòng thành phố. Du khách có thể chiêm ngưỡng bonsai nghệ thuật, sinh vật cảnh, đồng thời thưởng thức những màn trình diễn văn nghệ truyền thống như ca trù, hát xẩm, tuồng cổ, trình diễn áo dài.

Đây là không gian giao thoa, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong một dòng chảy văn hóa liên tục, góp phần tạo nên bản sắc riêng biệt và quyến rũ của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

“Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025” là minh chứng sống động cho nỗ lực gìn giữ giá trị truyền thống song hành cùng phát triển hiện đại. Sự kiện không chỉ làm sống dậy hồn cốt Hà thành mà còn khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ, góp phần vun đắp tình yêu quê hương đất nước trong mỗi người dân Thủ đô.