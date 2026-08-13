Hàng triệu người cùng ngước nhìn bầu trời, “nín thở” chiêm ngưỡng nhật thực đẹp đến choáng ngợp

Tối 12/8, hàng triệu người trên khắp nước Anh đổ ra đường, tập trung tại các công viên, bãi biển và những điểm có tầm nhìn đẹp để chờ khoảnh khắc Mặt Trăng che khuất Mặt Trời.

Giữa đợt nắng nóng lên tới 30 độ C, bầu trời bất ngờ tối dần, không khí cũng lạnh đi rõ rệt. Chỉ trong vài phút, khung cảnh ban ngày quen thuộc chuyển sang một màu sắc kỳ lạ, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Tại Anh, Mặt Trăng bắt đầu che khuất Mặt Trời từ khoảng 18h08 ở Edinburgh, 18h17 tại London và 18h18 ở Cornwall. Sau đó, bóng tối dần bao phủ khi Mặt Trăng di chuyển qua phía trước Mặt Trời.

Người dân London tập trung tại công viên Greenwich để theo dõi nhật thực hiếm gặp vào tối 12/8, khi Mặt Trăng che khuất hơn 90% Mặt Trời (Ảnh: Story Picture Agency)

Người dân theo dõi nhật thực tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, London. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999 một lần nhật thực toàn phần có thể quan sát tại khu vực lục địa châu Âu (Ảnh: PA Wire)

Nước Anh đang trải qua đợt nắng nóng thứ 5 trong năm thì bất ngờ đón không khí lạnh kỳ lạ nhưng dễ chịu khi Mặt Trăng che khuất ánh nắng 30 độ C tại Northala Fields, London (Ảnh: AP)

Mặt Trăng đi qua giữa Trái Đất và Mặt Trời vào lúc 19h13, tạo nên nhật thực. Hình ảnh được ghi nhận từ King's Stairs Gardens ở Bermondsey, phía Nam London (Ảnh: PA Wire)

Người dân theo dõi nhật thực một phần bên cạnh tháp St Michael trên đồi Glastonbury Tor, Glastonbury (Ảnh: Reuters)

Tại Primrose Hill ở London, khoảng 500 người tập trung từ sớm để chờ khoảnh khắc này. Laura Stewart, 35 tuổi, một luật sư có mặt tại đây, mô tả trải nghiệm là "hoàn toàn mê hoặc".

Aja Lilit, 24 tuổi, đến từ Uxbridge, phía Tây London, không giấu được sự xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc hiếm có: “Tôi có thể nhìn thấy cả Mặt Trăng và Mặt Trời. Cảm giác thật nhỏ bé, nhưng tôi cũng thấy mình là một phần của khoảnh khắc đặc biệt này”.

Tại Greenwich Park, những tiếng reo "wow", "ôi Chúa ơi" và "thật tuyệt" liên tục vang lên khi ánh sáng trên bầu trời thay đổi.

Không chỉ London, người dân từ Inverness đến Penzance cũng háo hức theo dõi. Bishop Rock thuộc quần đảo Isles of Scilly là một trong những nơi có tầm nhìn đẹp nhất tại Anh, với 96,5% đĩa Mặt Trời bị che khuất. Devon, Cornwall và khu vực cực Tây Pembrokeshire ở xứ Wales cũng có điều kiện thuận lợi để chiêm ngưỡng.

Nhật thực xuất hiện phía trên khu Canary Wharf, được nhìn từ khu vực gần nhà thi đấu O2 Arena ở Greenwich, London (Ảnh: PA Wire)

Trong khi đó, mây dày khiến người dân Scotland và Bắc Ireland không có được tầm nhìn như mong đợi. Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich phải phát trực tiếp để những người không thể nhìn thấy từ nơi mình đứng vẫn có thể theo dõi.

Tại Trung tâm Vũ trụ Quốc gia ở Leicester, đám đông đồng loạt reo hò sau màn đếm ngược. Benjamin Firmager-Lee, 12 tuổi, cậu bé mơ ước được làm việc cho NASA, thích thú nói rằng đây là một trải nghiệm "khá hiếm và rất tuyệt".

Trên bãi biển Crosby ở Merseyside, một DJ thậm chí mở ca khúc Here Comes The Sun của The Beatles khi mọi người cùng ngước nhìn lên trời.

Lúc 18h28, người dân tại Greater Manchester có thể bắt đầu nhìn thấy Mặt Trăng di chuyển vào giữa Trái Đất và Mặt Trời (Ảnh: Daily Mail)

Đến 19h08, Mặt Trăng đã che khuất hơn 90% Mặt Trời, khiến trung tâm thành phố Manchester chìm trong bóng tối (Ảnh: Daily Mail)

Cả nước "săn" kính xem nhật thực

Trước giờ G, cơn sốt đã bắt đầu từ nhiều ngày trước. Người dân Anh xếp hàng suốt đêm 11/8 và ngày 12/8 chỉ để mua được kính chuyên dụng.

Tại Bristol, cảnh sát được gọi đến khi một hàng người chờ nhận kính miễn phí trở nên mất trật tự. Khung cảnh đông đúc đến mức được ví như "một cảnh trong phim Independence Day".

Ở West End, London, một người bán hàng còn rao kính với giá 50 bảng Anh/chiếc (khoảng 1,7 triệu đồng).

Một gia đình tập trung trên vùng đồi ở Blackwood, Wales, theo dõi nhật thực qua những chiếc kính hàn tự chế (Ảnh: Getty)

Chú chó Molly được đeo kính quan sát nhật thực khi chủ nhân bế trên tay tại King's Stairs Gardens ở Bermondsey, phía Nam London (Ảnh: PA Wire)

Người dân xếp hàng trên khu vực đồi Downs ở Bristol để chờ xem nhật thực một phần (Ảnh: SWNS)

Tại Rayleigh, Essex, Steven Hickey, 51 tuổi, chủ cửa hàng Hickey's DIY, cho biết lượng khách tăng đột biến. "Mọi thứ diễn ra không ngừng. Thật hỗn loạn. Tôi chưa từng thấy điều gì như thế kể từ thời Covid-19", ông nói.

Còn tại Cambrian Photography ở Colwyn Bay, Conwy, người mua xếp hàng dài ra tận phố. Cửa hàng bán hết 500 chiếc kính chỉ trong vài giờ.

Không có kính chuyên dụng, một số người tìm cách quan sát bóng của nhật thực thay vì nhìn thẳng lên Mặt Trời. John Lewis cho biết doanh số bán rổ lọc thực phẩm đã tăng 40% sau khi NASA giới thiệu đây là một vật dụng có thể giúp quan sát bóng của những lỗ tròn chuyển thành hình lưỡi liềm trên mặt đất.

Các cổ động viên Arsenal dùng bìa carton và một chiếc rổ lọc thực phẩm để quan sát nhật thực trước trận giao hữu tiền mùa giải giữa Arsenal và Como Calcio tại sân Emirates (Ảnh: Getty)

Việc bảo vệ mắt được đặc biệt lưu ý bởi nhìn trực tiếp vào Mặt Trời có thể gây tổn thương võng mạc vĩnh viễn mà không nhất thiết gây đau ngay lập tức.

Sau lần nhật thực năm 1999, hàng trăm người tại Anh từng gọi đến các đường dây tư vấn y tế vì gặp vấn đề về thị lực. Hội Nhãn khoa Hoàng gia Anh khi đó ghi nhận khoảng 70 trường hợp bị ảnh hưởng thị lực sau khi nhìn Mặt Trời, trong đó có người chỉ nhìn chưa đầy một phút.

Người dân đeo mặt nạ hàn để bảo vệ mắt khi theo dõi hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp (Ảnh: PA Wire)

Vì sao Mặt Trăng có thể che vừa khít Mặt Trời?

Việc con người có thể chứng kiến cảnh Mặt Trăng che gần như trọn vẹn Mặt Trời thực chất là một sự trùng hợp hiếm có.

Mặt Trăng nhỏ hơn Mặt Trời khoảng 400 lần, nhưng cũng ở gần Trái Đất hơn khoảng 400 lần so với khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời. Nhờ tỷ lệ gần như trùng khớp này, khi nhìn từ Trái Đất, Mặt Trăng có thể che khuất Mặt Trời một cách gần như hoàn hảo.

Trong vài phút, ánh sáng ban ngày suy giảm, nhiệt độ hạ xuống và bóng của các vật thể trên mặt đất trở nên khác thường. Một số loài động vật cũng có thể phản ứng với sự thay đổi đột ngột của ánh sáng.

Người dân theo dõi nhật thực trong khuôn khổ Giải vô địch Điền kinh châu Âu Birmingham 2026 (Ảnh: EPA)

Đối với người dân Anh, khoảnh khắc này còn mang đến một "khoảng nghỉ" hiếm hoi giữa đợt nắng nóng. Nhiệt độ giảm rõ rệt trong thời gian ngắn khi ánh sáng Mặt Trời bị che khuất. Đợt nóng hiện tại được dự báo có thể khiến mùa hè năm 2026 trở thành mùa hè nóng nhất tại Anh kể từ năm 1976.

Và bầu trời vẫn chưa hết điều thú vị.

Vài giờ sau đó, những vệt sao băng tiếp tục xuất hiện khi mưa sao băng Perseid tiến gần thời điểm cực đại hằng năm. Trái Đất lúc này đang đi qua vùng bụi do sao chổi Swift-Tuttle để lại.

Các nhà khoa học NASA cũng tận dụng cơ hội để nghiên cứu Mặt Trời. Một máy bay WB-57 bay ở độ cao lớn được điều từ Iceland để theo dõi bóng của Mặt Trăng, trong khi các khinh khí cầu được sử dụng nhằm tìm hiểu cách tầng khí quyển thấp phản ứng trước sự thay đổi đột ngột về ánh sáng và nhiệt độ.

Với người dân Anh, đây là khoảnh khắc không dễ lặp lại. Nhật thực một phần tiếp theo có thể quan sát từ nước này dự kiến phải đến ngày 14/11/2050 mới xuất hiện, còn lần nhật thực toàn phần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 23/9/2090.