Hàng triệu người dân Bắc Ninh sẽ vui mừng khi biết loạt dự án trọng điểm có chuyển biến lớn

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo.

Tại Bắc Ninh, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh công tác bồi thường, GPMB dự án thành phần 1.3 đã cơ bản hoàn thành. Đối với đất ở, các hộ dân đã nhận kinh phí bồi thường và tổ chức di dời, bàn giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư, còn 21 hộ đang tổ chức di dời tài sản. Giá trị giải ngân đến hết tháng 8 đạt 1.012,65 tỷ đồng, tương đương 77,13% kế hoạch vốn. Các gói thầu xây dựng đường song hành đã thi công đạt khoảng 40% khối lượng. Khó khăn chủ yếu hiện nay là thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng, đặc biệt là đất, cát, đá.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh trước khi sáp nhập)

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh dài 3,76 km với diện tích chiếm dụng khoảng 40,54ha; kinh phí dự kiến để thực hiện đền bù, hỗ trợ, tái định cư khoảng hơn 1.085 tỷ đồng. Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai công tác GPMB các khu tái định cư, hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định Dự án thành phần 7; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh để tổ chức triển khai thi công các hạng mục xây dựng khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB cho Dự án.

Dự án đường Vành đai 4 đoạn qua tỉnh Bắc Ninh.

Đối với Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh có tổng chiều dài khoảng 27,7 km. Quy mô tuyến chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, 10 làn xe cơ giới và hệ thống đường bên dọc theo 2 bên tuyến chính, quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 47.607 tỷ đồng. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án do Nhà đầu tư đề xuất.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các dự án giao thông trọng điểm là động lực phát triển, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị ưu tiên. Thủ tướng yêu cầu "thần tốc hơn, táo bạo hơn và hiệu quả hơn" trong thi công, đồng thời chủ động ứng phó mưa bão, bảo đảm an toàn cho công trình, người lao động, nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn và tiến độ các dự án.

Các bộ, ngành, địa phương được giao làm cơ quan chủ quản tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, khoa học; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, khắc phục các bất lợi về thời tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công; kịp thời nghiệm thu, thanh toán bảo đảm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra, nhất là trong các tháng cuối năm 2025.