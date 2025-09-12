Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một xã ở Thái Nguyên có gần 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi 2 dự án KCN gần 4.900 tỷ đồng

12-09-2025 - 13:16 PM | Bất động sản

Khu công nghiệp Yên Bình 3 và KCN Thượng Đình có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, với diện tích trên 423 ha; có gần 2.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ CTTĐT tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh tiếp tục làm việc tại xã Điềm Thụy để đánh giá tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 3 và Khu công nghiệp (KCN) Thượng Đình.

Đây là hai dự án có quy mô lớn, sẽ kết nối chuỗi sản xuất - logistics liên vùng, thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước. Hai dự án có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, với diện tích trên 423 ha; có gần 2.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng và trên 1.000 ngôi mộ phải di dời. Hiện nay, 2 dự án cũng đang tích cực triển khai. Tuy nhiên tương tự như KCN Yên Bình 2, các dự án này cũng đang vướng mắc về GPMB, tái định cư...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp các bên liên quan, đến tháng 12/2025 phải hoàn thiện 40 ha theo đề nghị của chủ đầu tư Dự án KCN Yên Bình 3. Tương tự, với KCN Thượng Đình, đến tháng 11/2025 phải hoàn thành chi trả diện tích đất nông nghiệp, tháng 12/2025 phải hoàn tất hết diện tích các loại đất với các hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đặc biệt là hồ sơ đánh giá tác động môi trường trong tháng 10/2025, báo cáo tiến độ triển khai và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực tài chính để giải ngân.

Lãnh đạo tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất, chính quyền địa phương và các chủ đầu tư chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện xây dựng nghĩa trang, đến tháng 12/2025 phải hoàn thành việc di chuyển xong mộ phần nằm trong các dự án.

Trước đó, gày 19/8/2025, Thái Nguyên đã tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp Yên Bình II – một trong những dự án công nghiệp trọng điểm của tỉnh trong năm nay.

Dự án KCN Yên Bình II có quy mô gần 300 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.650 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau thập kỷ "say" nông nghiệp, Bầu Đức thừa nhận từ bỏ bất động sản là quyết định sai lầm và màn tái xuất bất ngờ

Sau thập kỷ "say" nông nghiệp, Bầu Đức thừa nhận từ bỏ bất động sản là quyết định sai lầm và màn tái xuất bất ngờ Nổi bật

Toàn cảnh cây cầu nối trung tâm tỉnh Đồng Nai với siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group

Toàn cảnh cây cầu nối trung tâm tỉnh Đồng Nai với siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group Nổi bật

Cảnh hoang tàn, xuống cấp tại vườn hoa 52 tỷ ở Hà Nội

Cảnh hoang tàn, xuống cấp tại vườn hoa 52 tỷ ở Hà Nội

13:13 , 12/09/2025
Nhà phố Hà Nội rao bán gần 3 tỷ đồng/m2 gây choáng

Nhà phố Hà Nội rao bán gần 3 tỷ đồng/m2 gây choáng

13:09 , 12/09/2025
Một sản phẩm của Việt Nam gây ấn tượng trên báo quốc tế, loạt nước chốt đơn ào ào

Một sản phẩm của Việt Nam gây ấn tượng trên báo quốc tế, loạt nước chốt đơn ào ào

13:07 , 12/09/2025
Mới nhất: Đất đai sắp có “ID riêng”, mỗi thửa một mã định danh duy nhất

Mới nhất: Đất đai sắp có “ID riêng”, mỗi thửa một mã định danh duy nhất

11:51 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên