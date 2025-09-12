Một xã ở Thái Nguyên có gần 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi 2 dự án KCN gần 4.900 tỷ đồng

Theo thông tin từ CTTĐT tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh tiếp tục làm việc tại xã Điềm Thụy để đánh giá tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 3 và Khu công nghiệp (KCN) Thượng Đình.

Đây là hai dự án có quy mô lớn, sẽ kết nối chuỗi sản xuất - logistics liên vùng, thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước. Hai dự án có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, với diện tích trên 423 ha; có gần 2.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng và trên 1.000 ngôi mộ phải di dời. Hiện nay, 2 dự án cũng đang tích cực triển khai. Tuy nhiên tương tự như KCN Yên Bình 2, các dự án này cũng đang vướng mắc về GPMB, tái định cư...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp các bên liên quan, đến tháng 12/2025 phải hoàn thiện 40 ha theo đề nghị của chủ đầu tư Dự án KCN Yên Bình 3. Tương tự, với KCN Thượng Đình, đến tháng 11/2025 phải hoàn thành chi trả diện tích đất nông nghiệp, tháng 12/2025 phải hoàn tất hết diện tích các loại đất với các hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đặc biệt là hồ sơ đánh giá tác động môi trường trong tháng 10/2025, báo cáo tiến độ triển khai và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực tài chính để giải ngân.

Lãnh đạo tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất, chính quyền địa phương và các chủ đầu tư chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện xây dựng nghĩa trang, đến tháng 12/2025 phải hoàn thành việc di chuyển xong mộ phần nằm trong các dự án.

Trước đó, gày 19/8/2025, Thái Nguyên đã tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp Yên Bình II – một trong những dự án công nghiệp trọng điểm của tỉnh trong năm nay.

Dự án KCN Yên Bình II có quy mô gần 300 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.650 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư.