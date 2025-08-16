Hàng triệu người dân Ninh Bình sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Một góc Ninh Bình.

Vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình đã đi kiểm tra tiến độ một số dự án giao thông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Định làm chủ đầu tư.

Đầu tiên là dự án xây dựng tuyến đường nối từ đê tả Đáy đến đường 57B Ý Yên có tổng mức đầu tư gần 370 tỷ đồng, dài 7,2 km. Hiện dự án đã bàn giao gần 90% mặt bằng, khối lượng xây lắp đạt trên 50%.

Tiếp đến, lãnh đạo đã kiểm tra tuyến đường tỉnh 484 (Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển), dự án có chiều dài 33 km, tổng mức đầu tư trên 9.000 tỷ đồng được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó:

Dự án xây dựng cầu Thiên Trường có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng đến nay đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng, còn hạng mục kè gia cố đê tả sông Đào dự kiến xong trong tháng 8/2025.

Dự án xây dựng đường trục phía Nam dài 6,5 km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, đến nay cũng đã cơ bản hoàn thành thành theo tiến độ. Hiện, đang thi công các hạng mục an toàn giao thông, dự kiến hoàn tất trong tháng 8/2025.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển có tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng, đến nay toàn tuyến đạt tiến độ 90%, nhiều hạng mục dự kiến xong trong tháng 8/2025. Ban Quản lý dự án đang hoàn thiện thủ tục bàn giao, nghiệm thu và đề xuất điều chỉnh, bổ sung thiết kế theo thực tế.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án, khi hoàn thành sẽ giúp tăng khả năng kết nối vùng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận tải hàng hóa và đi lại của nhân dân.

Đồng thời, các công trình còn là điểm nhấn về cảnh quan đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hút đầu tư, phát triển đô thị.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đảm bảo chất lượng công trình.

Lễ Lễ