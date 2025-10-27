Hàng triệu người đang dùng iPhone sai cách

Những mẫu điện thoại có kích thước lớn đang trở thành xu hướng và ngày càng được ưa chuộng, tiêu biểu như Galaxy S25 Ultra của Samsung hay iPhone 17 Pro Max của Apple. Màn hình lớn không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí sống động hơn mà còn hỗ trợ người dùng hiệu quả trong công việc.

Tuy nhiên, với phần lớn người sử dụng, việc thao tác bằng một tay trên những chiếc điện thoại “khổng lồ” này lại gây ra không ít khó khăn. Người dùng thường phải cầm máy ở những tư thế không thoải mái, đặc biệt khi nhắn tin hoặc thực hiện các thao tác khác bằng một tay.

(Ảnh minh hoạ)

Theo tờ The Sun, một lỗi phổ biến mà rất nhiều người dùng iPhone mắc phải là cầm điện thoại sai cách, khiến việc sử dụng trở nên kém thuận tiện và thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe tay. Hầu như ai cũng từng trải qua cảm giác phải duỗi ngón tay một cách khó khăn để chạm tới các góc xa trên màn hình, hoặc phải nghiêng máy sang nhiều hướng khác nhau để thực hiện thao tác.

May mắn là Apple đã sớm nhận ra vấn đề này và phát triển hai tính năng hỗ trợ người dùng cầm và sử dụng iPhone dễ dàng hơn, trong đó nổi bật là Chế độ sử dụng một tay (Reachability). Tính năng này giúp người dùng có thể thao tác thoải mái chỉ bằng một tay, ngay cả khi đang sử dụng những mẫu iPhone màn hình lớn.

Khi bật Reachability, phần nửa trên của màn hình sẽ được kéo xuống, giúp người dùng dễ dàng chạm tới các biểu tượng hoặc nút ở phía trên mà không cần thay đổi tư thế cầm máy.

Để kích hoạt tính năng Reachability, bạn chỉ cần sử dụng iPhone từ đời iPhone 6 trở lên và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở Cài đặt (Settings) và chọn Trợ năng (Accessibility).

Bước 2: Trong mục Thể chất và vận động, chọn Cảm ứng (Touch).

Bước 3: Tại tùy chọn Tầm với (Reachability), bật công tắc để kích hoạt (chuyển sang màu xanh).

Sau khi bật, bạn có thể dễ dàng kéo màn hình xuống để sử dụng thoải mái hơn. Khi muốn quay lại chế độ toàn màn hình, chỉ cần chạm nhẹ vào phần nửa trên của màn hình là xong.

Nhờ tính năng đơn giản nhưng hữu ích này, người dùng iPhone không còn phải vất vả hay cầm máy sai tư thế khi thao tác bằng một tay nữa, giúp việc sử dụng điện thoại trở nên tiện lợi và thoải mái hơn bao giờ hết.