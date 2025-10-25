Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-10-2025 - 19:35 PM

Đây là thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại là sai lầm phổ biến mà phần lớn người dùng iPhone đều mắc phải.

Hầu hết người dùng iPhone đều có những thói quen riêng khi sử dụng thiết bị, nhưng có một sai lầm phổ biến mà gần như ai cũng mắc phải, sạc điện thoại đến 100%.

Theo chia sẻ của Tyler Morgan, một cựu nhân viên từng làm việc tại Apple, đây là điều nên tránh nếu bạn muốn kéo dài tuổi thọ pin cho iPhone.

Morgan, người từng làm việc trong bộ phận bán hàng tại Apple Store, cho biết việc sạc iPhone đầy 100% là nguyên nhân khiến pin lão hóa nhanh hơn. Anh khuyến nghị người dùng chỉ nên sạc đến khoảng 80% để bảo vệ pin, bởi các tế bào pin lithium-ion sẽ xuống cấp theo thời gian nếu liên tục bị sạc đầy.

Cựu nhân viên Apple chỉ ra sai lầm tai hại nhiều người dùng iPhone đang mắc phải- Ảnh 1.

Theo Morgan, người dùng nên bật tính năng "Sạc pin được tối ưu hóa trên iPhone". Đây là tính năng giúp pin iPhone được kéo dài tuổi thọ và hạn chế tình trạng chai do sạc.

Cựu nhân viên Apple chỉ ra sai lầm tai hại nhiều người dùng iPhone đang mắc phải- Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Morgan cũng khuyên người dùng tắt Bluetooth, giảm độ sáng màn hình, vô hiệu Siri, và hạn chế ứng dụng chạy nền khi không cần thiết. Mặc dù những điều chỉnh này có thể khiến việc sử dụng iPhone hơi bất tiện, nhưng bù lại, thiết bị sẽ tiết kiệm pin đáng kể.

Theo tờ Daily Mail, sau khi rời Apple, Morgan thường xuyên chia sẻ trên TikTok về những “bí mật” mà Apple ít khi nói rõ với người dùng. Một trong số đó là không nên sạc iPhone qua đêm.

Điều này cũng được Ritesh Chugh, Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông tại Đại học CQUniversity (Úc), xác nhận. Tyler cho biết: “Phần lớn smartphone hiện nay chỉ mất khoảng 30 phút đến 2 tiếng để sạc đầy. Việc sạc qua đêm không chỉ không cần thiết mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa của pin.

Các chuyên gia lý giải rằng pin lithium-ion, loại pin được dùng trong hầu hết smartphone hiện nay, sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nhiệt độ, cách sạc, và tần suất sử dụng.

Cuối cùng, Morgan cũng khuyên người dùng chỉ nên cho phép truy cập vị trí đối với các ứng dụng khi đang sử dụng chúng, thay vì bật liên tục trong nền, điều này vừa bảo mật tốt hơn, vừa tiết kiệm pin hiệu quả.

Cựu nhân viên Apple chỉ ra sai lầm tai hại nhiều người dùng iPhone đang mắc phải- Ảnh 3.

Bạn hãy vào "Cài đặt" > chọn mục "Quyền riêng tư" > Tiếp đến tiến hành tắt tính năng "Dịch vụ định vị" hoặc chỉ cho phép các ứng dụng định vị truy cập vị trí khi đang sử dụng.

Có 3 thói quen này khi nhắn tin chính là biểu hiện của EQ thấp

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

