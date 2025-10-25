Có 3 thói quen này khi nhắn tin chính là biểu hiện của EQ thấp

Trong thời đại công nghệ số, nơi những cuộc trò chuyện qua màn hình chiếm phần lớn giao tiếp hàng ngày, EQ không chỉ thể hiện trong cách nói chuyện trực tiếp, mà còn bộc lộ rất rõ qua từng tin nhắn. Cách bạn phản ứng, nhắn lại, hoặc chọn im lặng, đều là “chỉ số EQ” phản ánh khả năng quản lý cảm xúc và thấu hiểu người khác.

Nhiều người tưởng rằng việc nhắn tin là hành động nhỏ nhặt, nhưng thực tế, chỉ cần vài thói quen xấu cũng đủ khiến người khác đánh giá thấp về mức độ trưởng thành cảm xúc. Dưới đây là 3 biểu hiện thường gặp của người có EQ thấp trong giao tiếp qua tin nhắn. Nếu bạn không có thì xin chúc mừng!

1. Chặn số, chặn tài khoản khi xảy ra mâu thuẫn

Đây là một trong những phản ứng phổ biến nhất của người có EQ thấp. Khi cảm xúc dâng cao, họ chọn cách “chặn” để trốn tránh thay vì giải quyết vấn đề.

Việc chặn người khác có thể mang lại cảm giác “chiến thắng” nhất thời – rằng mình là người kiểm soát cuộc chơi. Nhưng thực tế, hành động này thể hiện sự thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc và thiếu kỹ năng giao tiếp trong xung đột.

Người EQ cao hiểu rằng trong mọi mối quan hệ, dù là bạn bè, đồng nghiệp hay tình cảm thì việc im lặng hoặc né tránh không bao giờ là giải pháp. Ngược lại, họ biết lùi lại để hạ nhiệt cảm xúc, rồi sau đó trò chuyện thẳng thắn khi mọi thứ đã nguôi ngoai.

Trong khi đó, người EQ thấp thường để cái “tôi” chiếm ưu thế, chặn đối phương như một cách trả đũa. Hệ quả là mâu thuẫn bị dồn nén, khiến cả hai không thể hiểu nhau hơn mà chỉ càng xa cách.

2. “Soi” lỗi chính tả

Trong những cuộc trò chuyện, việc người kia viết sai chính tả hay gõ nhầm chữ là điều rất bình thường. Nhưng với người EQ thấp, họ không ngần ngại chỉ ra sai sót ấy, đôi khi còn kèm thái độ mỉa mai hoặc chế giễu.

Hành động “soi lỗi” tưởng như vô hại nhưng lại cho thấy sự thiếu tinh tế và thiếu đồng cảm. Thay vì tập trung vào nội dung, người EQ thấp chú ý đến tiểu tiết chỉ để thể hiện mình “đúng” hoặc “hơn”. Điều này dễ khiến người đối diện cảm thấy bị hạ thấp, mất thoải mái khi trò chuyện.

Trong giao tiếp hiện đại, sự tinh tế không nằm ở việc “sửa sai” người khác, mà ở chỗ biết khi nào nên im lặng để giữ cảm xúc. Một lời nói đúng ngữ pháp chưa chắc là lời nói đúng thời điểm.

3. Thấy người khác online mà không nhắn lại là lập tức suy diễn

Đây là thói quen thể hiện rõ nhất sự thiếu kiểm soát cảm xúc. Nhiều người khi thấy đối phương “online” nhưng không trả lời tin nhắn liền sinh ra hàng loạt suy nghĩ tiêu cực: “Họ đang giận mình à?”, “Không muốn nói chuyện nữa sao?”, “Có người khác chăng?”

Những suy diễn này không chỉ làm tổn thương bản thân mà còn tạo áp lực vô hình cho người kia. Người EQ thấp thường lấy cảm xúc của mình làm trung tâm, nên dễ nghĩ mọi hành động của người khác đều liên quan đến mình.

Người EQ cao thì khác. Họ hiểu rằng ai cũng có cuộc sống riêng, có thể đang bận, mệt hoặc đơn giản là chưa muốn trò chuyện. Họ không vội đánh giá, không để cảm xúc nhất thời chi phối nhận thức. Bởi sự trưởng thành cảm xúc đôi khi bắt đầu từ việc cho người khác không gian để im lặng.