3 câu cửa miệng của người EQ thấp

Người có EQ thấp không phải là người xấu, chỉ là họ chưa học được cách điều tiết cảm xúc và thấu hiểu người khác. Họ có thể thông minh, chăm chỉ, thậm chí rất giỏi trong công việc, nhưng lại khiến người xung quanh thấy mệt mỏi vì cách nói chuyện thiếu tinh tế. Nhiều khi, chỉ vài câu vô tình bật ra cũng đủ làm người khác tổn thương hoặc xa cách. Dưới đây là ba câu nói thường tiết lộ một người có EQ chưa cao, nghe thì đơn giản, nhưng hậu quả lại không hề nhỏ.

1. "Tôi nói thật thôi mà"

Người EQ thấp thường lấy lý do “thật lòng” để biện minh cho sự thiếu tế nhị của mình. Họ tin rằng nói thẳng là tốt, nhưng quên rằng cách nói cũng quan trọng như nội dung. Có những lời đúng, nhưng nếu nói sai thời điểm hoặc sai ngữ điệu, thì vẫn khiến người khác đau lòng. Ví dụ, khi bạn bè trông mệt mỏi, người EQ thấp dễ buông lời chê “Trông cậu dạo này tệ thế”, trong khi người EQ cao sẽ nhẹ nhàng hơn “Có vẻ cậu hơi mệt, nghỉ ngơi chút đi”. Cả hai đều là lời quan tâm, nhưng cảm giác để lại khác nhau hoàn toàn. Sự thật là ai cũng cần được nghe điều đúng, nhưng không ai muốn bị phán xét. Nói thật mà thiếu tinh tế chẳng khác nào dùng dao cùn cắt trái tim người khác, không chảy máu nhưng đau âm ỉ.

2. "Tại cậu chứ ai"

Khi có vấn đề xảy ra, người EQ thấp thường vội tìm lỗi của người khác thay vì cùng tìm cách giải quyết. Câu “Tại cậu chứ ai” thể hiện thói quen đổ lỗi, khiến đối phương cảm thấy bị tấn công, còn bản thân người nói thì đánh mất thiện cảm. Người EQ cao lại nhìn nhận vấn đề theo hướng cùng nhau chịu trách nhiệm. Họ có thể nói “Chắc cả hai đều có phần chưa ổn, cùng xem lại nhé.” Cách nói này không chỉ giúp người kia dễ tiếp nhận, mà còn tạo cảm giác được tôn trọng. Một người thường xuyên đổ lỗi sẽ khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Bởi trong sâu thẳm, không ai muốn bị xem là nguyên nhân của mọi rắc rối. Người EQ cao hiểu rằng giữ hòa khí quan trọng hơn việc chứng minh ai đúng ai sai.

3. "Tôi đã bảo rồi mà"

Đây là câu quen thuộc của người EQ thấp, thường xuất hiện sau khi người khác thất bại. Câu nói này chẳng giúp tình huống tốt hơn, mà chỉ khiến người nghe cảm thấy xấu hổ và bị coi thường. Khi người khác phạm sai lầm, điều họ cần là sự an ủi, không phải bị dạy dỗ. Người EQ cao sẽ chọn nói “Không sao, rút kinh nghiệm lần sau nhé.” Một câu ngắn nhưng chứa đựng sự bao dung, giúp người nghe cảm thấy được hiểu và được hỗ trợ. Điều khác biệt giữa hai cách nói nằm ở mục đích. Người EQ thấp nói để chứng minh mình đúng. Người EQ cao nói để giúp người khác tiến bộ. Một bên khiến người khác tổn thương, bên còn lại giúp họ trưởng thành.

Thực ra, hầu như ai cũng từng lỡ nói ba câu này. Nhưng điểm khác biệt giữa người EQ thấp và cao nằm ở thái độ sau khi nhận ra. Người EQ thấp cho rằng “mình có quyền nói như vậy”, còn người EQ cao sẽ tự hỏi “liệu câu đó có khiến ai buồn không”.

EQ không phải là sự khéo léo giả tạo, mà là khả năng cân bằng giữa sự thật và lòng người. Nói lời dễ nghe không đồng nghĩa với giả tạo, mà là biết cách bảo vệ cảm xúc của cả hai bên. Bởi cuối cùng, không ai rời bỏ bạn vì bạn nói sai, mà vì bạn không biết nói đúng cách. Người EQ thấp thường khiến người khác im lặng, còn người EQ cao khiến họ muốn mở lòng. Và chỉ cần thay đổi vài câu nói nhỏ, bạn sẽ thấy mọi mối quan hệ xung quanh mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.