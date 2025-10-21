Thường cầm điện thoại theo 3 cách này chính là biểu hiện của EQ thấp

Trong thời đại mà chiếc điện thoại gần như trở thành “vật bất ly thân”, cách mỗi người cầm điện thoại lại tiết lộ nhiều điều hơn ta tưởng. Các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể cho rằng, dáng cầm điện thoại không chỉ phản ánh thói quen mà còn cho thấy phần nào chỉ số cảm xúc (EQ) – yếu tố quyết định khả năng kiểm soát bản thân, đồng cảm và giao tiếp với người khác.

Một người có EQ cao thường điềm tĩnh, cởi mở, và kiểm soát tốt cảm xúc trong mọi tình huống. Ngược lại, người EQ thấp dễ hành xử bốc đồng, kém tinh tế và khó duy trì các mối quan hệ. Đáng nói là, chính dáng cầm điện thoại đôi khi lại phản chiếu rất rõ đặc điểm ấy.

1. Vừa nói chuyện vừa cầm điện thoại, mắt không rời màn hình

Đây là kiểu hành xử phổ biến và bị đánh giá EQ thấp nhất trong mọi cuộc giao tiếp. Người này có thể đang nói chuyện với người đối diện, nhưng tay vẫn cầm điện thoại, mắt lướt qua màn hình, miệng “ừ” hời hợt. Họ khiến người đối diện cảm thấy mình không được tôn trọng, mất kết nối.

Theo các chuyên gia tâm lý học hành vi, đây là biểu hiện của người kém tinh tế trong giao tiếp. Họ không nhận ra hành động nhỏ đó khiến người khác bị tổn thương, cảm thấy mình “vô hình”. Trong môi trường làm việc, hành động này còn bị xem là thiếu chuyên nghiệp, đặc biệt khi cấp dưới vừa nghe sếp nói vừa nhắn tin, nghịch điện thoại.

Trừ những trường hợp thật sự cần thiết, bạn nên chủ động nói rõ với đối phương rằng mình đang có việc gấp cần xử lý. Người EQ cao luôn biết cách đặt điện thoại xuống, thậm chí tắt âm trong những khoảnh khắc cần tập trung lắng nghe. Họ hiểu rằng, trong thời đại thông tin, điều quý giá nhất chính là sự hiện diện thật và những cuộc trò chuyện trọn vẹn, tôn trọng lẫn nhau.

Ảnh minh họa: Internet

2. Cầm điện thoại chỉ vào người khác, vung vẩy khi nói chuyện

Nhiều người khi nói chuyện có thói quen cầm điện thoại trong tay, vung vẩy hoặc vô thức chỉ vào người đối diện để nhấn mạnh ý. Họ không nhận ra rằng, hành động tưởng vô hại này lại bị xem là thô lỗ, mang tính áp đặt, giống như đang “chĩa” vật gì đó vào người khác.

Lúc này, não bộ của người nghe sẽ phản ứng như đang bị đe dọa hoặc bị phán xét. Điều đó khiến cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng, và hình ảnh của bạn lập tức mất điểm.

Người EQ thấp thường không ý thức được tác động của những cử chỉ nhỏ như vậy. Họ quá tập trung vào việc thể hiện quan điểm, mà quên mất cảm xúc của người đối diện.

Ngược lại, người EQ cao luôn giữ khoảng cách vừa phải, kiểm soát cử chỉ tay và ánh mắt, tạo không khí dễ chịu ngay cả khi đang tranh luận.

3. Giả vờ cầm điện thoại để tỏ ra bận rộn, nhằm tránh tương tác

Đây là biểu hiện tinh vi nhưng phổ biến của người EQ thấp. Trong các trường hợp cần giao tiếp, họ lại chọn giả vờ đang nhắn tin hoặc đọc gì đó để né ánh nhìn, tránh phải nói chuyện. Thực chất, hành vi này cho thấy khả năng kiểm soát cảm xúc yếu. Khi cảm thấy ngại ngùng hoặc thiếu tự tin, họ chọn ẩn mình sau màn hình thay vì đối diện tình huống.

Ảnh minh họa: Internet

Người có EQ cao biết cách xử lý những khoảnh khắc xã giao nhỏ bằng nụ cười, ánh mắt, hay một cái gật đầu thân thiện – những điều đơn giản nhưng giúp kết nối con người.

Trong thế giới công nghệ, điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc mà còn là “tấm gương” phản chiếu cách ta đối diện với cuộc sống. Người EQ thấp thường phụ thuộc vào thiết bị này để lấp khoảng trống cảm xúc, trong khi người EQ cao biết cách sử dụng điện thoại như công cụ phục vụ mình – chứ không bị chi phối.

Điều quan trọng không nằm ở việc “cầm thế nào cho đúng”, mà là nhận ra thói quen của mình đang phản ánh điều gì. Nếu bạn nhận thấy bản thân thường cầm điện thoại theo một trong ba cách trên, hãy thử thay đổi. Bởi đôi khi, chỉ cần điều chỉnh một tư thế nhỏ, bạn đã bắt đầu rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc – bước đầu tiên để nâng cao EQ trong kỷ nguyên số.