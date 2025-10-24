Chiếc iPhone mới nhất đang giảm giá tiền triệu

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chỉ một tháng sau khi lên kệ, mẫu iPhone Air đã được các đại lý ủy quyền đồng loạt điều chỉnh giảm giá sâu, một động thái hiếm thấy đối với một sản phẩm vừa ra mắt của Apple.

Vừa chính thức mở bán tại Việt Nam vào giữa tháng 9 cùng dòng iPhone 17, mẫu iPhone Air hoàn toàn mới của Apple đã bất ngờ được giảm giá mạnh. Động thái này được cho là nhằm kích cầu cho một sản phẩm có khởi đầu chưa thực sự như kỳ vọng.

Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn, iPhone Air phiên bản 256GB hiện có giá chỉ 30 triệu đồng, thấp hơn 2 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu. Các phiên bản bộ nhớ 512GB và 1TB cũng được điều chỉnh giảm từ 1-2 triệu đồng tùy màu sắc. Đây là mức giảm đáng kể cho một chiếc iPhone chỉ vừa ra mắt được một tháng.

Trái ngược với sức hút của iPhone Air, một số phiên bản iPhone 17 vẫn đang trong tình trạng "cháy hàng", thậm chí bị đội giá trên thị trường "chợ đen".

Lý giải về việc giảm giá sớm, một đại diện hệ thống bán lẻ cho biết: "iPhone Air là dòng sản phẩm mới thay thế cho dòng Plus, nhưng mức độ đón nhận của thị trường chưa đạt kỳ vọng. Hiện tại, mẫu máy này chỉ chiếm khoảng 5% tổng doanh số thế hệ iPhone mới".

Để sở hữu thiết kế mỏng nhẹ kỷ lục với khung titan và lớp phủ Ceramic Shield 2, iPhone Air đã phải chấp nhận một số đánh đổi. Máy chỉ có một camera sau 48MP duy nhất và loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý, chỉ hỗ trợ eSIM. Đối với nhiều người dùng, đây là những hạn chế lớn khi so sánh với trải nghiệm đa dụng trên các mẫu iPhone 17 hay smartphone cao cấp khác.

Gần đây, trang The Elec (Hàn Quốc) cũng đưa tin rằng Apple đang có kế hoạch cắt giảm khoảng 1 triệu chiếc iPhone Air do nhu cầu thấp hơn dự báo. Điều này cho thấy, dù có thiết kế ấn tượng, iPhone Air vẫn đang chật vật trong việc tìm chỗ đứng giữa các mẫu iPhone 17 và 17 Pro vốn có giá trị sử dụng hấp dẫn hơn.

