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Hãng xe Trung Quốc bán tại Việt Nam đang phát triển một công nghệ siêu đỉnh, sạc xe điện từ 10-80% chỉ trong 5 phút

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Geely đang phát triển kiến trúc điện áp 1.000V, hướng tới khả năng sạc 10-80% pin xe điện trong khoảng 5,5 phút, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa trải nghiệm xe điện và xe động cơ đốt trong.

Hãng xe Trung Quốc bán tại Việt Nam đang phát triển một công nghệ 'siêu đỉnh', cho phép xe điện sạc từ 10-80% chỉ trong 5 phút - Ảnh 1.

Theo Geely, các mẫu xe sử dụng kiến trúc 800V được trang bị đồng bộ nhiều thành phần tương thích với điện áp cao, gồm pin, động cơ điện, bộ điều khiển nguồn, bộ sạc, hệ thống dây dẫn và thân xe. Kiến trúc này giúp xe rút ngắn thời gian sạc, tăng hiệu quả vận hành và hỗ trợ mở rộng phạm vi hoạt động.

Khả năng sạc nhanh của Geely đã được thể hiện trên mẫu sedan Lynk & Co 10. Trước đó, mẫu xe này từng được công bố có thể sạc từ 10% lên 97% trong 8 phút 42 giây, trong khi thời gian sạc từ 10% lên 80% là 5 phút 32 giây.

Tuy nhiên, Lynk & Co 10 không sử dụng kiến trúc 900V như một số thông tin trước đó. Đại diện của hãng từng đề cập tới hệ thống 900V, nhưng điện áp định mức thực tế của bộ pin 95 kWh trên xe là 772,8V. Vì vậy, mẫu sedan này thực chất sử dụng hệ thống điện áp 800V.

Geely hiện muốn tiến thêm một bước với kiến trúc 1.000V và cho biết đang nghiên cứu những hệ thống truyền động có điện áp cao hơn. Đây cũng là nền tảng để hãng khai thác công suất sạc lớn hơn trong tương lai.

Hãng xe Trung Quốc bán tại Việt Nam đang phát triển một công nghệ 'siêu đỉnh', cho phép xe điện sạc từ 10-80% chỉ trong 5 phút - Ảnh 2.

Từ tháng 3/2026, Geely cho biết đã xây dựng hơn 2.100 trạm sạc đơn mang thương hiệu Zeekr, mỗi trạm có công suất tối đa 1.500 kW. Hệ thống này hiện đã được triển khai nhưng các mẫu xe của Geely chưa thể khai thác toàn bộ công suất nói trên.

Lynk & Co 10 là một ví dụ. Trong thử nghiệm tại trạm sạc mang thương hiệu Zeekr, mẫu xe này từng đạt công suất sạc tối đa 1.100 kW. Khi sử dụng trạm sạc nhanh của BYD, công suất tối đa mà xe đạt được chỉ ở mức 430 kW.

Việc Geely phát triển kiến trúc 1.000V được kỳ vọng sẽ cho phép các mẫu xe tương lai khai thác công suất sạc tới 1.500 kW. Nếu đạt được mức này, thời gian sạc từ 10% lên 80% có thể được rút xuống khoảng 5,5 phút.

Với nền tảng điện áp cao hơn và hệ thống sạc công suất lớn đã được chuẩn bị, Geely đang hướng tới việc rút ngắn đáng kể thời gian chờ sạc, qua đó đưa trải nghiệm sử dụng ô tô điện thuần túy tiến gần hơn tới sự tiện lợi của xe chạy xăng.

Hãng xe Trung Quốc đang bán tại Việt Nam sắp đưa công nghệ pin 'đỉnh của chóp' lên xe điện: Di chuyển hơn 1.000 km mỗi lần sạc, tuổi thọ 1 triệu km

Đức Minh

An ninh tiền tệ

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