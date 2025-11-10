Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam vừa ra mắt mẫu xe điện đi 2.120 km: Sạc nhanh chỉ trong 12 phút, giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng

Hãng xe Trung Quốc Changan vừa giới thiệu mẫu Nevo A06, sedan cỡ trung thuộc phân khúc BEV (xe điện thuần) và EREV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động). Mẫu xe gây ấn tượng với phạm vi hoạt động toàn diện lên tới 2.120 km, công nghệ sạc nhanh 6C, cùng hệ số cản gió chỉ 0,205 Cd, thuộc mức thấp trong phân khúc.

Nevo A06 được Changan phát triển trên nền tảng SDA, có kích thước tổng thể 4.885 x 1.916 x 1.496 mm, chiều dài cơ sở 2.922 mm, trọng lượng không tải dao động từ 1.750 kg đến 1.887 kg. Hệ thống chiếu sáng hiện đại gồm dải đèn pha 2.258 mm với 236 đèn LED và cụm đèn hậu 274 đèn LED, có khả năng tùy chỉnh tín hiệu.

Tại Trung Quốc, mẫu sedan điện này có nhiều phiên bản với mức giá dao động từ 109.900 nhân dân tệ (15.400 USD) đến 149.900 nhân dân tệ (21.100 USD), quy đổi từ 405 - 554 triệu đồng.

Phiên bản BEV có 6 cấu hình, từ 510 Pro, 510 Max, 630 Max, 630 Ultra, 630 Ultra+ đến 630 Lidar Ultra+. Phiên bản EREV gồm 240 Max và 240 Lidar Ultra, với tổng phạm vi hoạt động toàn diện 2.120 km.

Về hiệu năng, phiên bản BEV có hai tùy chọn động cơ điện, công suất 120 kW (161 mã lực) và 210 kW (282 mã lực), kết hợp pin lithium sắt phosphate dung lượng 51,48 kWh hoặc 63,18 kWh, cho phạm vi hoạt động 510 km và 630 km theo chuẩn CLTC. Công nghệ sạc nhanh 6C giúp pin nạp từ 10% lên 80% chỉ trong 12 phút.

Phiên bản EREV được trang bị động cơ xăng 1.5L công suất 72 kW (97 mã lực) kết hợp động cơ điện 120 kW (161 mã lực) và pin 28,39 kWh, có thể chạy điện thuần 240 km, tổng phạm vi toàn diện đạt 2.120 km, sạc nhanh 3C chỉ 18 phút từ 10% lên 80%.

Không gian chứa đồ của Nevo A06 cũng được tối ưu hóa với cốp trước 108 lít và cốp sau 656 lít, tổng dung tích 764 lít. Khi gập tất cả các ghế, trừ ghế lái, không gian chứa đồ tối đa đạt 2.168 lít, đủ chỗ cho 42 vali 20 inch.

Khoang lái được trang bị vô lăng bốn chấu, màn hình trung tâm 15,6 inch 2,5K, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,17 inch, sử dụng chip MediaTek MTK8676 4nm. Xe tích hợp trợ lý giọng nói AI dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn của Deepseek và Alibaba, cùng các tiện nghi cao cấp như cửa sổ trời toàn cảnh 2,5 m², tủ lạnh 4,6 lít, đèn viền nội thất 256 màu, hệ thống âm thanh NEVO Sound 20 loa, ghế massage/sưởi/thoáng khí toàn xe, và hàng ghế sau có thể ngả tối đa 145°.

Các phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống hỗ trợ lái Tianshu, bao gồm lidar, ba radar sóng milimet, 12 radar siêu âm và 11 camera, điều khiển bởi chip Horizon Robotics Journey J6M. Hệ thống này hỗ trợ các tính năng như cảnh báo điểm mù, lái xe trên cao tốc (NOA), phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ đỗ xe thông minh.

Nevo A06 được đánh giá là mẫu sedan điện có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như BYD Seal, Tesla Model 3 hay XPeng P7 trên thị trường Trung Quốc, mở ra bước tiến mới cho Changan trong phân khúc xe điện tầm trung.

Theo CNC﻿