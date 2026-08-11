Hành khách cố mở cửa thoát hiểm khi máy bay ở độ cao 9000m, lời giải thích khiến tất cả đều ngỡ ngàng

Một khoảnh khắc kinh hoàng đã được ghi lại khi một hành khách trên chuyến bay từ Malaysia tới Ấn Độ bị cáo buộc đã cố gắng mở cửa thoát hiểm khi máy bay đang ở độ cao 30.000 feet, tức là khoảng 9.100 mét.

Máy bay ở độ cao hơn 9000m, hành khách cố gắng mở cửa thoát hiểm làm cả chuyến bay náo loạn



Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết, Jamsheer Athanikkal, 36 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, đã bị bắt giữ vì hành vi cố ý giết người đối với các hành khách khác sau khi đập vỡ tấm kính cửa sổ trên chuyến bay của hãng Batik Airlines từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Kochi (Ấn Độ) vào thứ Tư, 4/8 vừa qua.

Máy bay đang trong hành trình thì nghi phạm được cho là đã mở cửa thoát hiểm "mà không có bất kỳ lý do kích động nào", đồng thời đe dọa các hành khách và phi hành đoàn đang cố gắng ngăn cản hắn.

Khung cảnh hỗn loạn khi Jamsheer Athanikkal đòi mở cửa thoát hiểm ở giữa chuyến bay.



Tuy nhiên, người đàn ông 36 tuổi này đã bị khống chế và trói lại bằng dây rút nhựa; sau đó, hắn bị bắt giữ khi phi công quay máy bay trở lại Malaysia.

Đoạn phim ghi lại cảnh hỗn loạn trong khoang máy bay, khi những người có mặt cố gắng ngăn nghi phạm mở cửa thoát hiểm. Có thể nhìn thấy các vết trầy xước trên cửa sổ mà Athanikkal bị cáo buộc đã cố gắng mở trong suốt chuyến bay.

Jamsheer Athanikkal, 36 tuổi khai nhận hắn "muốn chết trong lúc đang bay".



Athanikkal, người làm việc trong ngành dịch vụ khách sạn, được cho là đã nói rằng mình đang bay về nhà để thăm đứa con mới chào đời trước khi vụ việc xảy ra.

Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, sau khi bị bắt, hắn khai với cảnh sát rằng mình "cảm thấy như muốn chết trong lúc đang bay". Cảnh sát hiện đang điều tra động cơ của hành vi cố ý giết người, vì nghi phạm được cho là đã cố mở cửa sổ thoát hiểm chỉ vì hắn "thích thì làm".

Người đàn ông bị bắt với cáo buộc về tội cố ý giết người



Người phát ngôn của cảnh sát sân bay Kochi cho biết: "Sự việc xảy ra khi máy bay đang trên không, trong khoảng thời gian từ 21:30 đến 23:00. "Jamsheer là hành khách ngồi ở ghế số 12A. Không hề có bất kỳ sự khiêu khích nào, anh ta đã cố gắng mở cửa thoát hiểm và phá hỏng tấm ốp cửa sổ tại vị trí đó.

Nghi phạm đã bị khống chế ngay tại hiện trường.



"Anh ta đe dọa các hành khách khác và phi hành đoàn khi họ cố gắng ngăn cản mình. Sau đó, anh ta đã bị các hành khách và phi hành đoàn khống chế." Người phát ngôn cho biết phi hành đoàn đã trở về Malaysia và cảnh sát sẽ lấy lời khai của họ sau.

Họ nói thêm: "Chúng tôi cũng đang xem xét liệu có thể áp dụng Đạo luật Ngăn chặn các Hành vi Bất hợp pháp chống lại An toàn Hàng không Dân dụng đối với người bị bắt hay không. Đạo luật này quy định về các hành vi phạm tội xảy ra trên máy bay.

Jamsheer Athanikkal bị bắt với cáo buộc về tội cố ý giết người.



Anh ta khai rằng lúc đó mình cảm thấy muốn làm như vậy. Nguyên nhân không phải do anh ta bị mất việc. Anh ta nói mình đang trên đường về nhà để thăm đứa con mới chào đời. Cảnh sát sẽ xin lệnh tòa án để tạm giam anh ta nhằm phục vụ công tác thẩm vấn thêm."

Theo các báo cáo, Athanikkal đã bị bắt với các cáo buộc đe dọa hình sự, không tuân thủ các chỉ dẫn an toàn chính thức và gây nguy hiểm cho an toàn công cộng.

Một người phát ngôn cũng cho biết người đàn ông 36 tuổi này đã bị bắt vì tội cố ý giết người.

Họ tuyên bố: "Tuy nhiên, do hành động của bị can có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các hành khách khác, chúng tôi đã áp dụng cáo buộc cố ý giết người đối với anh ta. Anh ta cần phải được thẩm vấn chi tiết như một phần của quá trình điều tra." Cảnh sát hiện đang xin lệnh tạm giam nghi phạm "để xác định tình trạng tâm thần của anh ta".

Được biết, vào tháng 5 năm 2023, một hành khách Hàn Quốc cũng đã cố ý mở cửa thoát hiểm của chiếc máy bay thuộc hãng Asiana Airlines khi đang ở độ cao 250 mét chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Daegu. Hành vi liều lĩnh này khiến gió mạnh tràn vào khoang lái dữ dội, làm hàng chục hành khách hoảng loạn và 12 người phải nhập viện vì gặp chứng khó thở. Tòa án Hàn Quốc đã tuyên phạt người đàn ông này 3 năm tù treo vì tội vi phạm Luật An ninh Hàng không. Bên cạnh đó, Tòa án đã ra phán quyết buộc nam hành khách này phải bồi thường cho hãng hàng không Asiana Airlines số tiền lên tới 727 triệu won (tương đương hơn 13 tỷ VNĐ đồng).



Gia Linh ( Theo Daily Mail)