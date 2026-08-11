Ngày nào cũng uống một tách trà xanh, 6 tháng sau đi khám người đàn ông bất ngờ

Theo Yahoo Health, Tiến sĩ Lee S. Marcus, bác sĩ tim mạch tại New York, Mỹ, đã thử thay ly cà phê thứ hai bằng trà xanh và duy trì đều đặn trong 6 tháng.

Ảnh minh họa.

Khi kiểm tra sức khỏe, nồng độ protein phản ứng C (CRP) của ông giảm khoảng 15%. Đây là một dấu ấn sinh học thường được sử dụng để đánh giá tình trạng viêm trong cơ thể và có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Với một bác sĩ tim mạch vốn thường xuyên theo dõi những chỉ số này ở bệnh nhân, việc nhận thấy CRP của chính mình thay đổi là một trải nghiệm đáng chú ý.

Tuy nhiên, điều khiến ông quan tâm không chỉ nằm trên kết quả xét nghiệm. Trong quá trình duy trì thói quen uống trà xanh, ông còn nhận thấy những thay đổi về mức năng lượng, khả năng tập trung và cảm giác tỉnh táo trong ngày.

Tỉnh táo hơn nhưng ít cảm giác bồn chồn

Theo chia sẻ của Tiến sĩ Marcus, sự thay đổi đầu tiên xuất hiện khá sớm.

Sau khoảng 3 ngày uống trà xanh thay cho ly cà phê thứ hai, ông nhận thấy khả năng tập trung trong những thủ thuật kéo dài được cải thiện. Cảm giác tỉnh táo cũng duy trì trong nhiều giờ và tình trạng uể oải vào giữa buổi chiều giảm đi.

Trà xanh chứa caffeine, nhưng đồng thời cũng cung cấp L-theanine, một axit amin được cho là có thể ảnh hưởng đến trạng thái thư giãn và sự chú ý.

Một số nghiên cứu cho thấy sự kết hợp giữa caffeine và L-theanine có thể hỗ trợ khả năng tập trung, chú ý và một số khía cạnh của hiệu suất nhận thức. Đây cũng có thể là lý do một số người cảm thấy trà xanh mang lại trạng thái tỉnh táo nhẹ nhàng hơn cà phê.

Dù vậy, mức độ đáp ứng có thể khác nhau ở từng người và không nên xem trà xanh như một phương pháp điều trị các vấn đề về nhận thức.

Não bộ có thể nhận được gì từ trà xanh?

Một trong những hợp chất được quan tâm nhiều nhất trong trà xanh là EGCG (epigallocatechin gallate), một loại catechin có đặc tính chống oxy hóa.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và một số nghiên cứu trên người cho thấy những hợp chất trong trà xanh có thể tác động đến hoạt động của não và quá trình chống oxy hóa. Một số nghiên cứu quan sát cũng ghi nhận mối liên hệ giữa thói quen uống trà và nguy cơ suy giảm nhận thức thấp hơn.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa mối liên hệ và nguyên nhân - kết quả. Việc một người uống trà xanh thường xuyên có nguy cơ gặp vấn đề nhận thức thấp hơn không đồng nghĩa trà xanh chắc chắn ngăn ngừa được mất trí nhớ.

Đường ruột cũng có thể hưởng lợi

Không chỉ được nghiên cứu về não bộ và tim mạch, trà xanh còn được quan tâm ở góc độ sức khỏe đường ruột.

Polyphenol trong trà xanh có thể tương tác với hệ vi sinh đường ruột. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất này có khả năng hỗ trợ sự phát triển của một số vi khuẩn có lợi và ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ vi sinh.

Điều này mở ra một hướng nghiên cứu thú vị về mối liên hệ giữa trà xanh, hệ vi sinh đường ruột và sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, bằng chứng hiện nay chưa đủ để khẳng định rằng uống trà xanh sẽ trực tiếp cải thiện tiêu hóa ở tất cả mọi người.

Cholesterol và sức khỏe tim mạch

Đây là một trong những lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm nhất khi nói về trà xanh.

Một số thử nghiệm lâm sàng và phân tích tổng hợp cho thấy việc sử dụng trà xanh có thể giúp giảm nhẹ cholesterol toàn phần và LDL-cholesterol ở một số nhóm người.

Các catechin trong trà xanh được cho là có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu cholesterol tại đường ruột và quá trình chuyển hóa lipid ở gan.

Tuy nhiên, mức thay đổi thường không lớn và trà xanh không thể thay thế thuốc điều trị cholesterol đối với những người đã được bác sĩ chẩn đoán rối loạn lipid máu.

Ảnh minh họa.

Tâm trạng có thể thay đổi?

Một số nghiên cứu quan sát từng ghi nhận người thường xuyên uống trà xanh có tỷ lệ gặp các triệu chứng trầm cảm thấp hơn.

L-theanine và các polyphenol trong trà xanh đang được nghiên cứu về khả năng tác động đến hệ thần kinh, stress oxy hóa và các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến tâm trạng.

Dù vậy, đây vẫn là lĩnh vực cần thêm bằng chứng. Không nên coi trà xanh là phương pháp điều trị trầm cảm hay rối loạn lo âu.

Điều thú vị trong câu chuyện của Tiến sĩ Marcus là những thay đổi ông nhận thấy không phải kiểu "uống hôm nay, khỏe ngay ngày mai".

Thay vào đó, ông mô tả cảm giác tỉnh táo, tập trung và năng lượng trong ngày được cải thiện dần theo thời gian. Đáng chú ý hơn, kết quả xét nghiệm sau 6 tháng cho thấy CRP giảm khoảng 15%.

Tuy nhiên, một trường hợp cá nhân không thể chứng minh rằng trà xanh là nguyên nhân trực tiếp tạo ra những thay đổi này. Chế độ ăn uống, giấc ngủ, vận động, mức độ căng thẳng và nhiều yếu tố khác đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và các chỉ số xét nghiệm.

Uống trà xanh thế nào để tránh tác dụng không mong muốn?

Trà xanh nhìn chung là đồ uống phổ biến và có thể là một lựa chọn tốt trong chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, uống càng nhiều không đồng nghĩa càng có lợi.

Caffeine trong trà có thể gây mất ngủ, hồi hộp hoặc bồn chồn ở những người nhạy cảm. Vì vậy, những người dễ mất ngủ nên tránh uống trà xanh quá muộn trong ngày.

Một vấn đề khác là khả năng ảnh hưởng đến hấp thu sắt. Polyphenol trong trà có thể làm giảm hấp thu sắt từ thức ăn, đặc biệt khi uống trà cùng hoặc ngay sau bữa ăn.

Vì vậy, người có nguy cơ thiếu sắt hoặc đang bị thiếu máu nên lưu ý thời điểm uống trà và trao đổi với bác sĩ nếu cần.

Ngoài ra, không nên nhầm trà xanh dạng đồ uống với các sản phẩm chiết xuất trà xanh liều cao. Một số thực phẩm bổ sung chứa hàm lượng catechin rất cao có thể gây tác dụng không mong muốn, đặc biệt đối với gan.

Một thói quen nhỏ nhưng kết quả không ngờ

Câu chuyện của một bác sĩ uống trà xanh suốt 6 tháng cho thấy loại đồ uống quen thuộc này có thể mang lại một số lợi ích tiềm năng cho sức khỏe.

Nhưng điều quan trọng hơn là nhìn nhận trà xanh trong bức tranh tổng thể. Một hoặc hai tách trà mỗi ngày không thể bù đắp cho chế độ ăn kém lành mạnh, thiếu vận động, ngủ không đủ hoặc hút thuốc.

Nếu muốn tận dụng những lợi ích tiềm năng của trà xanh, cách hợp lý nhất vẫn là sử dụng nó như một phần của lối sống lành mạnh, thay vì kỳ vọng đây là một "thần dược" có thể cải thiện mọi chỉ số sức khỏe.

Nên uống bao nhiêu trà xanh mỗi ngày?

Với đa số người trưởng thành khỏe mạnh, 2-3 tách trà xanh mỗi ngày thường được xem là mức tiêu thụ phù hợp. Tuy nhiên, uống quá nhiều, đặc biệt là sử dụng chiết xuất trà xanh với hàm lượng EGCG, catechin và caffeine cao, có thể làm tăng nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn.



